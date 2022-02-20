«Фонтанка» поболтала с «Александром Невским», который только что из-за вакцинации обещал «взорвать дом»

К одиннадцати вечера 19 февраля в дежурную часть полицейского главка позвонил мужчина, назвавшись Александром Невским. Он без особого вступления заявил, что взорвет дом на бульваре Новаторов, если его не запишут на вакцинацию. Сотрудник постарался помочь, мол, не вопрос, но где вы находитесь, а связь прервалась. Так, полицейским пришлось осмотреть нужный дом, естественно, не найти там никакой взрывчатки. Об этом только что узнала «Фонтанка» и решила сама поговорить с нервным петербуржцем.

Дежурный полиции получил очередную угрозу о взрыве дома, сотрудники выехали по адресу, но там, естественно, пусто. Наша редакция поговорила с этим ненормальным. Нам все-таки самим пришлось его «записать» на вакцинацию.

По нашим данным, телефон абонента, конечно, установили. Его фамилия оказалась, увы, не Невский, полицейские не нашли клиента по месту жительства.

Наш журналист позвонил ему сам.

— Александр Вадимович, доброе утро. Вы так злобно жаловались на вакцинацию, что мы готовы вам помочь, — обратился наш журналист.

— Как обычно все у нас, пока не позвонишь — вы не приезжаете, — ответил заспанный мужской голос.

— Мы готовы приехать. По какому адресу?

— А вам какое дело? — возмутился больной.

— Хорошо, а куда вас записать на вакцинацию. Вы же этого требовали?

— А вы что, не знаете где моя поликлиника? Наберут всяких, как вы там работаете?! — пошел он с критикой на «Фонтанку», начав подсчитывать: «На первое или на второе запишите».

— На первое или второе марта? — уточнил корреспондент.

— Я инвалид ног!

— Так я же предлагал приехать к вам.

— Да я скакать могу!

— Понял.

— На 24 мая меня запишите, а больше я с вами — такими врачами, я разговаривать не желаю.

— Записали, — вынужден был ответить журналист.