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Выпустили из психушки после убийства. Петербуржец — «Фонтанке»: «За нормальные деньги я могу пропустить через мясорубку живьем»

«Фонтанка» нашла персонажа, который накануне обещал сжечь здание суда в Ленобласти, где его еще 14 лет назад приговорили к принудительному лечению в психушке после того, как он зарезал человека. Как ни странно, но он с удовольствием пообщался с нашим журналистом. Берегитесь, мы представляем его вылеченное душевное здоровье.

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Этот звонок на «112» случился днем 17 февраля. Мужской голос сообщил, что взорвет и сожжет здание Всеволожского суда. Но он не только объяснил причину своей агрессии, но и полностью назвал свои установочные данные.

Мотив: ему не выдают копию его уголовного дела от 2006 года, по которому в 2007 году он был не осужден, а направлен в психиатрическую больницу специального типа.

ФИО: 52-летний Дмитрий Щеглов.

Как выяснило наше издание, его вылечили в 2019 году, так что мы нашли его мобильный телефон, а повел беседу Евгений Вышенков.

Разговор с минёром

«Фонтанка.ру»

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Если вы прослушали, то и вас должна порадовать его откровенность. Ведь на вопрос: «Вы маньяк?» — наши репортеры не услышали отрицательного ответа. А то, что по Петербургу ходит такой «красавец», это уже другая история.

Разговор был долгий, мы перезванивались. Если хотите почитать про все, что наговорил Дмитрий Сергеевич, то загляните на 47news.

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Комментарии (13)

RMN
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NAFTALIN 2000-2036
что ж не выяснили его позицию по украинскому вопросу? - тут бы Pilat себя и раскрыл..
Dimitry Antonov
И вот сколько таких неприкаянных и беспокойных среди нас ходит-бродит? До очередного конфликта и жертвы, потом ненадолго в психушку и обратно.
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