Выпустили из психушки после убийства. Петербуржец — «Фонтанке»: «За нормальные деньги я могу пропустить через мясорубку живьем»

Этот звонок на «112» случился днем 17 февраля. Мужской голос сообщил, что взорвет и сожжет здание Всеволожского суда. Но он не только объяснил причину своей агрессии, но и полностью назвал свои установочные данные.



Мотив: ему не выдают копию его уголовного дела от 2006 года, по которому в 2007 году он был не осужден, а направлен в психиатрическую больницу специального типа.



ФИО: 52-летний Дмитрий Щеглов.



Как выяснило наше издание, его вылечили в 2019 году, так что мы нашли его мобильный телефон, а повел беседу Евгений Вышенков.