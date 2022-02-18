Выпустили из психушки после убийства. Петербуржец — «Фонтанке»: «За нормальные деньги я могу пропустить через мясорубку живьем»

Этот звонок на «112» случился днем 17 февраля. Мужской голос сообщил, что взорвет и сожжет здание Всеволожского суда. Но он не только объяснил причину своей агрессии, но и полностью назвал свои установочные данные.
Мотив: ему не выдают копию его уголовного дела от 2006 года, по которому в 2007 году он был не осужден, а направлен в психиатрическую больницу специального типа.
ФИО: 52-летний Дмитрий Щеглов.
Как выяснило наше издание, его вылечили в 2019 году, так что мы нашли его мобильный телефон, а повел беседу Евгений Вышенков.
Разговор с минёром
«Фонтанка.ру»
Если вы прослушали, то и вас должна порадовать его откровенность. Ведь на вопрос: «Вы маньяк?» — наши репортеры не услышали отрицательного ответа. А то, что по Петербургу ходит такой «красавец», это уже другая история.
Разговор был долгий, мы перезванивались. Если хотите почитать про все, что наговорил Дмитрий Сергеевич, то загляните на 47news.