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Бастрыкин отправил в Ростов следователей — фиксировать преступные действия украинских военных

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Глава следкома Александр Бастрыкин велел подчиненным опрашивать беженцев с Донбасса. Это нужно для процессуальной фиксации «преступных действий ВСУ».

О распоряжении 19 февраля сообщается на сайте СК. Заниматься опросом беженцев должны руководители центрального аппарата, управление по ростовской области и следователи во всех остальных регионах, куда приехали или приедут беженцы.

«Опытные следователи и криминалисты на основании показаний потерпевших от действий украинских военнослужащих, свидетелей и очевидцев, сформируют доказательственную базу, которая поможет изобличить и привлечь впоследствии к ответственности всех виновных», — строит планы СК.

Также, исходя из текста, в Ростове создан штаб из столичных криминалистов и следователей, которым поручено его координировать и сообщать о происходящем Бастрыкину: «Основная задача штаба — фиксация доказательств о преступлениях ВСУ на территории Донбасса и своевременное информирование главы ведомства о текущей ситуации».

Ранее СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Поводом стали найденные на территории Ростовской области обломки снарядов.

О безумии первых суток донбасской мобилизации — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (30)

Brit
Смелость города берет. Кто помнит имя слона, на которого лаяла Моська? Никто. А Моську знают все.
274316019
Просто персонаж типа Бас..рыкина, во многих ситуациях выполняет роль each ass plug
Slava_Rossii
Цирк!
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