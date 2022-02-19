Бастрыкин отправил в Ростов следователей — фиксировать преступные действия украинских военных

Глава следкома Александр Бастрыкин велел подчиненным опрашивать беженцев с Донбасса. Это нужно для процессуальной фиксации «преступных действий ВСУ».
О распоряжении 19 февраля сообщается на сайте СК. Заниматься опросом беженцев должны руководители центрального аппарата, управление по ростовской области и следователи во всех остальных регионах, куда приехали или приедут беженцы.
«Опытные следователи и криминалисты на основании показаний потерпевших от действий украинских военнослужащих, свидетелей и очевидцев, сформируют доказательственную базу, которая поможет изобличить и привлечь впоследствии к ответственности всех виновных», — строит планы СК.
Также, исходя из текста, в Ростове создан штаб из столичных криминалистов и следователей, которым поручено его координировать и сообщать о происходящем Бастрыкину: «Основная задача штаба — фиксация доказательств о преступлениях ВСУ на территории Донбасса и своевременное информирование главы ведомства о текущей ситуации».
Ранее СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Поводом стали найденные на территории Ростовской области обломки снарядов.
О безумии первых суток донбасской мобилизации — в материале «Фонтанки».