Три петербургских спортсмена стали чемпионами мира по кайтингу

Никита Коданев, Елена Калинина и Никита Соколов выиграли чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA 2022. Соревнования прошли в Эстонии.
О победе спортсменов сообщается на сайте академии 19 февраля. Коданев финишировал первым семь раз и стал чемпионом в классе курс-рейс лыжи. Калинина победила как лыжница в зачете среди женщин, а Соколов завоевал звание чемпиона в зачете сноуборд.
«Мы отгоняли два дня и увидели разные условия. Если в первый день мы были по уши в воде, то во второй мы увидели лучшее покрытие за последние несколько лет. Я ехал на этот чемпионат подтвердить звание чемпиона мира по сноуборду и выполнил свою задачу», — цитирует академия Соколова.
Коданев не в первый раз становится чемпионом. О том, как он завоевал это звание в 20 лет, он рассказывал «Фонтанке». Калинина тоже не впервые выигрывает крупные международные соревнования. Спорт она совмещает с работой промальпа. Этой зимой её можно было увидеть на городских крышах в процессе сбивания сосулек.