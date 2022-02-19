Три петербургских спортсмена стали чемпионами мира по кайтингу

Никита Коданев, Елена Калинина и Никита Соколов выиграли чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA 2022. Соревнования прошли в Эстонии.

О победе спортсменов сообщается на сайте академии 19 февраля. Коданев финишировал первым семь раз и стал чемпионом в классе курс-рейс лыжи. Калинина победила как лыжница в зачете среди женщин, а Соколов завоевал звание чемпиона в зачете сноуборд.

«Мы отгоняли два дня и увидели разные условия. Если в первый день мы были по уши в воде, то во второй мы увидели лучшее покрытие за последние несколько лет. Я ехал на этот чемпионат подтвердить звание чемпиона мира по сноуборду и выполнил свою задачу», — цитирует академия Соколова.