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Три петербургских спортсмена стали чемпионами мира по кайтингу

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Никита Коданев, Елена Калинина и Никита Соколов выиграли чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA 2022. Соревнования прошли в Эстонии.

О победе спортсменов сообщается на сайте академии 19 февраля. Коданев финишировал первым семь раз и стал чемпионом в классе курс-рейс лыжи. Калинина победила как лыжница в зачете среди женщин, а Соколов завоевал звание чемпиона в зачете сноуборд.

«Мы отгоняли два дня и увидели разные условия. Если в первый день мы были по уши в воде, то во второй мы увидели лучшее покрытие за последние несколько лет. Я ехал на этот чемпионат подтвердить звание чемпиона мира по сноуборду и выполнил свою задачу», — цитирует академия Соколова.

Коданев не в первый раз становится чемпионом. О том, как он завоевал это звание в 20 лет, он рассказывал «Фонтанке». Калинина тоже не впервые выигрывает крупные международные соревнования. Спорт она совмещает с работой промальпа. Этой зимой её можно было увидеть на городских крышах в процессе сбивания сосулек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

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Что за блудный вид. А работать не пробовали?
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Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я на.йду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
dedmoroz_5e4d8827384c2
Молодцы! Всех там раскатали!!!
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