Зеленский отрицает обстрел Ростовской области украинскими военными

Ложью и прямой провокацией назвал президент Украины Владимир Зеленский обстрелы Ростовской области с помощью украинского вооружения. Глава МИД с ним солидарен.

С такими словами Зеленский выступил в интервью на конференции по безопасности в Мюнхене 19 февраля. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что их вооруженные силы не обстреливали российскую территорию.

«Мы решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. Украина не производила никаких подобных обстрелов», — написал он в Twitter, потребовав «немедленно провести беспристрастное международное расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ».