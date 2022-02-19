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Зеленский отрицает обстрел Ростовской области украинскими военными

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Ложью и прямой провокацией назвал президент Украины Владимир Зеленский обстрелы Ростовской области с помощью украинского вооружения. Глава МИД с ним солидарен.

С такими словами Зеленский выступил в интервью на конференции по безопасности в Мюнхене 19 февраля. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что их вооруженные силы не обстреливали российскую территорию.

«Мы решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. Украина не производила никаких подобных обстрелов», — написал он в Twitter, потребовав «немедленно провести беспристрастное международное расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ».

В субботу российские федеральные издания сообщили о снарядах, попавших на территорию Тарасовского района Ростовской области. Последний угодил в нежилое здание на хуторе. Никто не пострадал. СКР по факту обстрела возбудил уголовное дело.

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Комментарии (19)

Athair
Вопрос только один: зачем ВСУ стрелять в сторону РФ, понимая, что этого только и ждут все стороны этого балагана? Они же не дураки...
Мистер Бин
Было бы смешно, если бы Зе признал этот факт. Будет упираться до последнего, что ВСУ или ещё кто-то с украинской территории никак не могли выстрелить. Можно только теоретически допустить, что пульнули без его ведома. Нацики вполне на такое способны.
Денеб
Ну что, деда? Нападать бум?
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