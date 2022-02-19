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Осталось меньше 1000 доз: Петербург запросил у Минздрава новую партию детской вакцины

Комитет по здравоохранению Петербурга запросил у федерального Минздрава новую партию вакцины от коронавируса для детей. А вот взрослая пока не нужна, заявил председатель Дмитрий Лисовец.

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«Продолжается кампания по вакцинации детей от 12 до 17 лет. Привито 2 737 детей. Так как всего в город было поставлено 3 720 комплектов доз вакцины «Спутник-М», и данная партия в ближайшее время закончится, Комитет по здравоохранению написал письмо в Минздрав РФ с просьбой о поставке новой партии детской вакцины», — сообщил Лисовец 19 февраля на своей странице во «ВКонтакте».

По взрослой вакцине ситуация, по его словам, гораздо лучше — в запасе 654 тысячи доз и новая поставка не требуется.

Самая полная инструкция по вакцинации детей в Петербурге — с телефонами, адресами, без нажима и QR-кодов — в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

VKuser199962806
А давайте куриные коды отменим. И заставим ваксеров теперь и против омикрона колоться. Вот потеха будет.
Гангрена
Лиза Пёсикова и ей подобный ширнулись волшебной жижой?
Денеб
Не всех деток ещё ошмурдили.......
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