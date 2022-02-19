Власти Петербурга заявили о стабилизации системы здравоохранения после «омикрона»

«Уровень нагрузки на систему здравоохранения города стабилизировался. Под медицинским наблюдением на сегодняшний день находятся около 240 тысяч человек, из которых более 232 тысяч — в амбулаторном звене, — написал Лисовец 19 февраля на своей странице во «ВКонтакте». — Уровень госпитализаций в Петербурге за эту неделю по сравнению с предыдущей сократился примерно на 15 процентов. Количество свободных коек для инфекционных пациентов в городе достаточное и составляет более 20 процентов».

Значительно улучшается, по его словам, и ситуация с детской заболеваемостью — выздоравливает больше детей, чем заболевает.