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Власти Петербурга заявили о стабилизации системы здравоохранения после «омикрона»

Нагрузка на систему здравоохранения Петербурга стабилизировалась, а число пациентов и госпитализаций снижается, заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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«Уровень нагрузки на систему здравоохранения города стабилизировался. Под медицинским наблюдением на сегодняшний день находятся около 240 тысяч человек, из которых более 232 тысяч — в амбулаторном звене, — написал Лисовец 19 февраля на своей странице во «ВКонтакте». — Уровень госпитализаций в Петербурге за эту неделю по сравнению с предыдущей сократился примерно на 15 процентов. Количество свободных коек для инфекционных пациентов в городе достаточное и составляет более 20 процентов».

Значительно улучшается, по его словам, и ситуация с детской заболеваемостью — выздоравливает больше детей, чем заболевает.

«В больницах сейчас находятся с подтвержденной коронавирусной инфекцией 311 детей. Количество заболевающих COVID-19 детей почти в три раза меньше, чем количество выздоравливающих детей. Поэтому возобновление медосмотров детей в поликлиниках — правильное решение», — рассказал Лисовец.

Как писала «Фонтанка», с 14 февраля в Петербурге отменили все ковид-ограничения для несовершеннолетних. Ученики 7–11 классов закончили дистанционное обучение, детям снова можно посещать театры, кинотеатры, музеи и спортивные объекты.

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Комментарии (5)

polinmole
А чего он смертность не комментирует, интересно?
IvanIhtiolog
ни слова правды! зачем нам все время врут?!!!
VVM1962
ситуацию стабилизировали, город от снега очистили, мусор вывезли.......
Ну не губернатор, а просто бог.
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