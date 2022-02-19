Власти Петербурга заявили о стабилизации системы здравоохранения после «омикрона»

«Уровень нагрузки на систему здравоохранения города стабилизировался. Под медицинским наблюдением на сегодняшний день находятся около 240 тысяч человек, из которых более 232 тысяч — в амбулаторном звене, — написал Лисовец 19 февраля на своей странице во «ВКонтакте». — Уровень госпитализаций в Петербурге за эту неделю по сравнению с предыдущей сократился примерно на 15 процентов. Количество свободных коек для инфекционных пациентов в городе достаточное и составляет более 20 процентов».
Значительно улучшается, по его словам, и ситуация с детской заболеваемостью — выздоравливает больше детей, чем заболевает.
«В больницах сейчас находятся с подтвержденной коронавирусной инфекцией 311 детей. Количество заболевающих COVID-19 детей почти в три раза меньше, чем количество выздоравливающих детей. Поэтому возобновление медосмотров детей в поликлиниках — правильное решение», — рассказал Лисовец.
Как писала «Фонтанка», с 14 февраля в Петербурге отменили все ковид-ограничения для несовершеннолетних. Ученики 7–11 классов закончили дистанционное обучение, детям снова можно посещать театры, кинотеатры, музеи и спортивные объекты.