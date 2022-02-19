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Смертельный барий был только на Сикейроса: в других медучреждениях Петербурга препарат не использовали

Барий, из-за которого умерли несколько пациентов Городского консультативно-диагностического центра № 1 на Сикейроса, не использовали больше ни в одном другом учреждении города, заверили в комитете по здравоохранению по итогам проверки.

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«Комитет по здравоохранению проверил все медицинские учреждения города и установил, что партия сернокислого бария, которая стала причиной смерти пациентов, не использовалась нигде, кроме ГКДЦ № 1», — сообщил на своей странице во «ВКонтакте» 19 февраля глава ведомства Дмитрий Лисовец.

По его словам, во всех других медучреждениях использовали рентгеноконтрастное средство для медицинского применения «Бар-ВИПС».

Как писала «Фонтанка», после рентгена желудка с контрастом в виде препарата с барием с декабря по январь скончались семь человек. В Следственном комитете сообщали, что возможной причиной отравления стала закупка промышленного химического препарата вместо медицинского.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (25)

Guest1234
Не использовали ту же партию, или не закупали барий в "НеваРеактиве"? Скажут правду?
Roman-Flot
Может кто-то из читателей знает: что используют при такой диагностике в других странах ?
Ruth D. Armstead
При этом:
"Комздрав: Сомнительный барий, после которого умерли трое, используют не только в клинике на Сикейроса" 28 января 2022

.....ят , как дышат.
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