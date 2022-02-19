Смертельный барий был только на Сикейроса: в других медучреждениях Петербурга препарат не использовали

«Комитет по здравоохранению проверил все медицинские учреждения города и установил, что партия сернокислого бария, которая стала причиной смерти пациентов, не использовалась нигде, кроме ГКДЦ № 1 », — сообщил на своей странице во «ВКонтакте» 19 февраля глава ведомства Дмитрий Лисовец.



По его словам, во всех других медучреждениях использовали рентгеноконтрастное средство для медицинского применения «Бар-ВИПС».

Как писала «Фонтанка», после рентгена желудка с контрастом в виде препарата с барием с декабря по январь скончались семь человек. В Следственном комитете сообщали, что возможной причиной отравления стала закупка промышленного химического препарата вместо медицинского.