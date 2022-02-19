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Коллективный иммунитет в Петербурге снизился до 84,9%

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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Петербурге снизился до 84,9%. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с инфекцией 19 февраля.

За последнюю неделю коллективный иммунитет снизился на 0,6%, с 85,5 до 84,9%. Полный цикл вакцинации в городе прошли 3,39 млн человек. Первым компонентом привились 3,5 млн человек.

По данным комитета по здравоохранению, в городе привито 2737 детей.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за последнюю неделю также снизился до 59,7%. При этом падать продолжает и суточная заболеваемость. За последние сутки в стране выявили 179 147 новых случаев. В Петербурге динамика обратная. Количество суточных случаев, наоборот, выросло на 10%.

На минувшей неделе замглавы комитета по здравоохранению Смольного Андрей Сарана заявил, что в городе коронавирусный иммунитет есть буквального у всех. Чиновники пытались объяснить, откуда взялось число в 100%.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Mil Muertes
Андрей Сарана,
следим
за Вами
sergeant-1
Наверное просто опечатались, хотели сказать до 184,9%?
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