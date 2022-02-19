Привычки, которые день за днем незаметно разрушают мозг

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На здоровье мозга влияют наше физическое состояние и ежедневные привычки. По данным ученых, снижение когнитивных функций лишь на 15% зависит от наследственности, и на 85% — от образа жизни, окружающей среды и подверженности стрессу. Многие ошибочно считают, что о профилактике старения мозга можно будет подумать «когда-нибудь в старости», а потом с удивлением замечают, как к 30 годам их память ухудшается, а мозговая активность снижается. Об этом наши коллеги из «Доктора Питера» поговорили с врачами и учеными.

— Мозг — часть организма. Те привычки, которые нарушают здоровье, негативно влияют и на работу мозга, — уверен Алексей Одинец, ученый и практикующий врач, научный сотрудник ГНЦ РФ института медико-биологических проблем РАН. Привычка лениться — Нужно поддерживать физическое здоровье. Это очень важно. Мозг — это часть организма, и если где-то что-то болит, крайне сложно сохранять ясность мышления. Во-вторых, мозг должен работать. Любой орган, который не работает, подвергается атрофии. И мозг не исключение. В каком бы возрасте вы ни были — 20 лет, 30 лет, 40 лет — нужно учиться, развиваться, причем регулярно менять свои увлечения и хобби, и вообще — желательно каждые 7 лет менять род деятельности. Это, конечно, труднодостижимо, но надо менять некую парадигму. Мозг начинает стареть тогда, когда человек занят монотонной деятельностью. Она становится механической и когнитивные функции начинают угасать. Рутинная ежедневная деятельность губительна организма и для мозга. Он перестает развиваться. Движение — жизнь. Нужно все время учиться.

У моего близкого знакомого родственник был прокурор, он ходил петь в церковном хоре. А еще я знал одного гаишника, который вышивал крестиком. Вот ему нравилось. И вот это спасительные хобби. А сейчас еще такое время неожиданное, когда хобби начинают приносить деньги, которые сопоставимы с основным заработком, а иногда и больше. Нужно этим пользоваться. Важно не насильно заставлять себя решать кроссворды — это однообразно, — а менять вид деятельности, учить другой язык, вдруг начать интересоваться радиотехникой, вышивать, выпиливать и так далее. — Почему, когда человек стареет, он начинает падать? Например, через препятствие нога должна переступить автоматически, мозг скорректирует траекторию, но она вдруг не переступает. Человек видит препятствие, и привык к тому, что автоматически это происходит, но этого не случается. Просто лимбическая система становится вялой, а именно она она отвечает за автоматические реакции. Поэтому — как только у вас творчество останавливается, развитие останавливается, затухает эта область мозга и вы начинаете падать. Снижается и половое влечение. А это тоже мощная мотивация для того, чтобы жить — и гормональная система на это завязана. Как только начинает рушиться половая жизнь, качество жизни падает.

Привычка пить алкоголь — Каждый прием психостимулирующих веществ, в том числе алкоголя, приводит к гибели большого количества нейронов. Это все знают, — говорит Алексей Одинец. — Да, у нас работает 4% мозга и есть огромное количество запасных нейронов. Но они истощаются. Упрощается поведение, суждения становятся категоричными, ассоциации бледными. Развивается редукция мышления (от сложного к простому), коэффициент интеллекта падает и возникают проблемы с памятью. Увлечение модными системами питания — Многие люди начинают задумываться о правильном питании, что-то искать и… погружаются в ложные альтернативы. Я не видел еще ни одного здорового сыроеда, — заявляет эксперт. — Я сам был вегетарианцем 24 года, и знаю — часто они агрессивны. У них проявляется подсознательная агрессия. По факту, в нашем климате и в нашей реальности без мяса гораздо сложнее жить. Ты просто не сможешь работать, ты будешь болеть. И мышление будет страдать — а память ухудшаться. Упражнения для мозга — Для работы мозга важно хорошее кровоснабжение — поэтому нужны физическая активность, свежий воздух и прогулки, массаж и упражнения, которые заставляют кровь циркулировать, — рекомендует Алексей Одинец. — Например, медленно и аккуратно наклоняйте голову, пытаясь дотянуться ухом до плеча. Такое упражнение снимает спазм мышц и улучшает кровоснабжение.

«Воображаемый шар» — Представьте что у вас руке горячий шар, потом он вдруг становится ледяным, меняет цвет — на зеленый, красный… Мысленно перекладывайте шар в другую руку, представьте, как он катится по телу, — предлагает еще одно упражнение Алексей Одинец. — Эта тибетская практика повышает количество активных нейронов — заставляет мозг выполнять непривычную работу. От таких воображаемых занятий улучшается состояние мозга. Например, если у человека парез или паралич, а он начинает представлять, что он способен двигать частью тела, то постепенно, если он достаточно настойчив в этом, ему даже удается восстановить движение конечностей. Если вы не можете что-то сделать, представьте, что вы можете — играючи. Это снимает блоки и стереотипы мозга и помогает решать нерешаемые задачи. Мозг развивается, а не деградирует. Асимметричное рисование — Необходимо взять листок бумаги и изобразить на нем одной рукой, например, треугольник, а второй — круг. Нарисовать по отдельности эти фигуры не составит труда, но если это делать одновременно, в работу включаются оба полушария, — советует врач-терапевт Елена Медведева. — Подобное упражнение учит мозг работать в режиме многозадачности, улучшает память и концентрацию.

Также стоит менять руки при выполнении повседневных дел, которые обычно производятся на автомате, таких как чистка зубов, или выполнять те же рутинные действия с закрытыми глазами. Мозг, как и мышцы, адаптируется к любой нагрузке, поэтому важно давать ему новую, непривычную информацию. Не живите прошлым — С возрастом у человека преобладают «туннельные» привычки и «туннельное» мышление. Оно возникает у упрямых и принципиальных людей, которые зацикливаются на одной конкретной идее, не замечая ничего вокруг и находятся в твёрдом убеждении своей правоты, — считает врач, профессор Михаил Кутушов. Самым хорошим тренажером для памяти является не «перемалывание» прошлой жизни и мечты о будущем, а решение сиюминутных задач и познание нового. — Наше когнитивное здоровье — это прежде всего объективное отражение реальности, восприятие информации, её анализ и т. д. Эти способности проявляются, когда есть постоянные тренировки памяти и решения трудных и рутинных задач, — отмечает профессор.