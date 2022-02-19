Осталось три дня, чтобы проголосовать за названия для катамаранов, которые повезут петербуржцев и гостей города в Кронштадт

В марте в Северной столице начнут строить серию из шести скоростных катамаранов, уже в 2023 году первые два из них выйдут на линию Петербург — Кронштадт, а в 2024–2025 годах их дополнят еще 4 судна.

Всего три дня осталось до подведения итогов голосования за названия для катамаранов, которые с 2023 года начнут возить пассажиров на линии Петербург — «Остров фортов». Когда-то названия судам давались «высочайшим повелением» государей, а сегодня эта почетная миссия доверена читателям «Фонтанки». Именно ваш голос может стать решающим!

Так как катамараны строятся серией, то и названия должны быть единообразными. Поэтому называть суда предлагается либо в честь названий фортов, либо в честь великих мореплавателей, чьи кругосветные экспедиции стартовали в Кронштадте, либо по имени деятелей науки и искусства, которые жили и работали в Кронштадте.



Чтобы проголосовать за один из трех вариантов — перейдите по ссылке.



В прошлом году снова стало возможным добираться до Кронштадта из Петербурга по воде на регулярной основе: от причала «Сенатская пристань» до «Острова фортов» и «Зимней пристани» пассажиров повезли модернизированные «метеоры». Всего за прошлое лето маршрутом воспользовалось 23 тыс. человек, несмотря на ковидные ограничения. Ожидается, что на фоне выхода на линию новых скоростных катамаранов пассажиропоток увеличится до 200 тыс. человек к 2025 году.

