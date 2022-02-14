Голосуй за имена скоростных катамаранов для линии Петербург — «Остров фортов»

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Проект «Остров фортов» в Кронштадте привлекает все больше внимания горожан и гостей Северной столицы. Пожалуй, самый интересный способ добраться до него — по воде.
Регулярное пассажирское водное сообщение с Кронштадтом возобновлено в прошлом году. В навигацию 2021 года модернизированные скоростные «Метеоры» на линии Санкт-Петербург-Кронштадт от причала «Сенатская Пристань» перевезли более 23 000 пассажиров. После выхода на линию новых перспективных скоростных судов катамаранного типа в рамках развития проекта «Остров фортов» ожидается увеличение пассажиропотока в навигацию 2023 года до 80 000 — 100 000 человек, а к 2025 году — до более чем 200 000 человек.
Строить скоростные пассажирские катамараны пр.04580 «Котлин» будут в Петербурге. Серийно суда подобного типа в новейшей истории РФ еще не выпускались.
Они позволяют быстро и с комфортом перевозить более 150 человек. В проекте предусмотрено все для интересного и удобного путешествия: продуманная планировка (в том числе для маломобильных групп населения), информационно-развлекательная система, кондиционирование и даже буфет!
Пассажирам наверняка понравится наблюдать за морем и фотографировать с обзорной площадки на открытой верхней палубе. Лучше всего это делать в хорошую погоду и на тех отрезках пути, где судно движется на не слишком высокой скорости.
Благодаря небольшой осадке и специально подобранным внешним габаритам суда катамаранного типа адаптированы для работы в Санкт-Петербурге — с учетом низких пролетов мостов, требований к минимальному волнообразованию при интенсивном речном судоходстве и возможности выхода в Финский залив. Проект подготовлен на основе последних разработок иностранных и отечественных проектных институтов.
Я очень рада, что маршрут получил развитие при поддержке Минпромторга России: в ближайшие годы на него выйдут комфортные суда нового проекта
Ксения Шойгу
«Регулярные морские пассажирские перевозки в нашей стране берут начало в первой четверти 19 века — с рейсов из Петербурга в Кронштадт первого отечественного парохода — самого передового в то время вида транспорта. Я очень рада, что этот маршрут не просто возобновлен, но и про поддержке Минпромторга России получил развитие: в ближайшие годы на него выйдут комфортные пассажирские суда нового проекта. Морское сообщение с Кронштадтом востребовано, перспективно и имеет большое значение для реализации туристского потенциала города», — прокомментировала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.
Ожидается, что первые два судна будут введены в эксплуатацию в 2023 году, в 2024–25 годах появится еще четыре.