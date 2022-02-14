Голосуй за имена скоростных катамаранов для линии Петербург — «Остров фортов»

Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Поделиться Поделиться







Что вы выберете? Форт «Кроншлот», Форт «Петр Первый», Форт «Александр Первый», Форт «Тотлебен», Форт «Обручев», Форт «Шанц» «Иван Крузенштерн», «Василий Головнин», «Михаил Лазарев», «Фаддей Беллинсгаузен», «Отто Коцебу», «Михаил Васильев» «Александр Попов», «Петр Капица», «Николай Римский-Корсаков», «Степан Макаров», «Николай Гумилев», «Борис Асафьев»

Проект «Остров фортов» в Кронштадте привлекает все больше внимания горожан и гостей Северной столицы. Пожалуй, самый интересный способ добраться до него — по воде.

Регулярное пассажирское водное сообщение с Кронштадтом возобновлено в прошлом году. В навигацию 2021 года модернизированные скоростные «Метеоры» на линии Санкт-Петербург-Кронштадт от причала «Сенатская Пристань» перевезли более 23 000 пассажиров. После выхода на линию новых перспективных скоростных судов катамаранного типа в рамках развития проекта «Остров фортов» ожидается увеличение пассажиропотока в навигацию 2023 года до 80 000 — 100 000 человек, а к 2025 году — до более чем 200 000 человек.

Фото: предоставлено пресс-службой АНО «Остров фортов» Поделиться Поделиться







Строить скоростные пассажирские катамараны пр.04580 «Котлин» будут в Петербурге. Серийно суда подобного типа в новейшей истории РФ еще не выпускались.

Они позволяют быстро и с комфортом перевозить более 150 человек. В проекте предусмотрено все для интересного и удобного путешествия: продуманная планировка (в том числе для маломобильных групп населения), информационно-развлекательная система, кондиционирование и даже буфет!

Пассажирам наверняка понравится наблюдать за морем и фотографировать с обзорной площадки на открытой верхней палубе. Лучше всего это делать в хорошую погоду и на тех отрезках пути, где судно движется на не слишком высокой скорости. Благодаря небольшой осадке и специально подобранным внешним габаритам суда катамаранного типа адаптированы для работы в Санкт-Петербурге — с учетом низких пролетов мостов, требований к минимальному волнообразованию при интенсивном речном судоходстве и возможности выхода в Финский залив. Проект подготовлен на основе последних разработок иностранных и отечественных проектных институтов.



Я очень рада, что маршрут получил развитие при поддержке Минпромторга России: в ближайшие годы на него выйдут комфортные суда нового проекта Ксения Шойгу

«Регулярные морские пассажирские перевозки в нашей стране берут начало в первой четверти 19 века — с рейсов из Петербурга в Кронштадт первого отечественного парохода — самого передового в то время вида транспорта. Я очень рада, что этот маршрут не просто возобновлен, но и про поддержке Минпромторга России получил развитие: в ближайшие годы на него выйдут комфортные пассажирские суда нового проекта. Морское сообщение с Кронштадтом востребовано, перспективно и имеет большое значение для реализации туристского потенциала города», — прокомментировала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. Ожидается, что первые два судна будут введены в эксплуатацию в 2023 году, в 2024–25 годах появится еще четыре.