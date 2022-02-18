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Пропавшая в Петербурге школьница полтора дня «просто гуляла»

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Школьницу, которая накануне не вернулась домой в многоэтажку на проспекте Ветеранов, нашли живой и невредимой. Об этом 18 февраля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

По предварительным данным, 12-летняя девочка заявила, что все это время просто гуляла. Между тем из дома она ушла около четырех часов дня 17 февраля.

Ранее «Фонтанка» писала, что школьницу нашли на записи с камер наблюдения торгового центра на границе Красносельского и Кировского районов: около полуночи она рассматривала витрины в одиночестве.

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Комментарии (9)

VF812
Нашлась и хорошо, с причинами разберутся, а то ленту этой желтянки страшно открывать.
265859857
Педофилов провоцировала в роли наживки?
bluxer
я вам сразу так и сказал.
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