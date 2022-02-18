В Петербурге пропала 12-летняя школьница. Её запомнили камеры ТЦ

О пропаже ребёнка полицейские узнали накануне в начале девятого часа вечера от матери девочки, стало известно «Фонтанке» 18 февраля. 36-летняя женщина рассказала, что дочь ушла гулять в четыре часа после полудня из девятиэтажки на проспекте Ветеранов.



Когда потемнело, девочка не вернулась, дозвониться до неё не удалось. Ночью ориентировку опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт». Пропавшая одета в тёмно-синее пальто, белую шапку, чёрные брюки и бордовые ботинки. Из примет: тёмно-русые волосы, карие глаза, рост примерно 165 см.