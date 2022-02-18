В Петербурге пропала 12-летняя школьница. Её запомнили камеры ТЦ

О пропаже ребёнка полицейские узнали накануне в начале девятого часа вечера от матери девочки, стало известно «Фонтанке» 18 февраля. 36-летняя женщина рассказала, что дочь ушла гулять в четыре часа после полудня из девятиэтажки на проспекте Ветеранов.
Когда потемнело, девочка не вернулась, дозвониться до неё не удалось. Ночью ориентировку опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт». Пропавшая одета в тёмно-синее пальто, белую шапку, чёрные брюки и бордовые ботинки. Из примет: тёмно-русые волосы, карие глаза, рост примерно 165 см.
Девочка учится в пятом классе школы с углубленным изучением математики. Ранее мать длительными прогулками не волновала, на учётах не состоит.
По данным «Фонтанки», школьницу нашли на записи с камер наблюдения торгового центра на границе Красносельского и Кировского районов: около полуночи она рассматривала витрины в одиночестве.