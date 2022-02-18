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В Петербурге пропала 12-летняя школьница. Её запомнили камеры ТЦ

Пятиклассница не вернулась ночевать домой после прогулки в Красносельском районе Петербурга. В пятницу поиски девочки продолжают волонтёры и полиция.

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О пропаже ребёнка полицейские узнали накануне в начале девятого часа вечера от матери девочки, стало известно «Фонтанке» 18 февраля. 36-летняя женщина рассказала, что дочь ушла гулять в четыре часа после полудня из девятиэтажки на проспекте Ветеранов.

Когда потемнело, девочка не вернулась, дозвониться до неё не удалось. Ночью ориентировку опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт». Пропавшая одета в тёмно-синее пальто, белую шапку, чёрные брюки и бордовые ботинки. Из примет: тёмно-русые волосы, карие глаза, рост примерно 165 см.

Девочка учится в пятом классе школы с углубленным изучением математики. Ранее мать длительными прогулками не волновала, на учётах не состоит.

По данным «Фонтанки», школьницу нашли на записи с камер наблюдения торгового центра на границе Красносельского и Кировского районов: около полуночи она рассматривала витрины в одиночестве.

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Комментарии (4)

maarks1909
Гайдар в 16 лет уже полком командовал - как пишут летописцы. Так это без интернета!!! А сейчас ого го как дети продвинулись.
bluxer
Найдётся.
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