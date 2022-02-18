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Дневник Олимпиады: жестокое обращение с Валиевой, битва фигурных пар и второй подряд выход российских хоккеистов в финал

На Играх в Пекине 18 февраля продолжают кипеть страсти по Камиле Валиевой. В то же время начались разборки в парном катании и там тоже будет жарко. Отдел спорта «Фонтанки» - о главных событиях дня Олимпиады.

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Фото: Олимпийский комитет России / olympic.ru
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Бах потрясен

Президент Международного олимпийского комитета в пятницу 18 февраля провел пресс-конференции в олимпийском Пекине. После событий накануне всех журналистов волновали только итоги женского фигурного катания. Глава МОК не разочаровал их своими ответами.

«Вчера я был крайне обеспокоен, когда смотрел соревнования по телевизору. Валиева столкнулась с большим давлением. Я сам был спортсменом, поэтому кое-что об этом знаю. Но такое давление – за пределами моего представления. Даже не знаю, каково это для 15-летней. И видеть то, как она сражалась, как пыталась собраться и закончить программу... Затем я видел, как ее с неимоверным холодом встречало ближайшее окружение (тренер Этери Тутберидзе - ред.). Это было пугающе. Вместо того, чтобы утешить ее и попытаться помочь, вокруг нее царила атмосфера холода. Когда я прочитал комментарии Трусовой, то подумал, что впечатление, сложившееся вчера, не было таким уж неправильным. Все это не вызывает особого доверия к ближайшему окружению Камилы – в связи с тем, что происходило в прошлом и с тем, что касается будущего», – заявил Бах

Также президент МОК заявил, что ситуацию с положительной допинг-пробы у 15-летней девочки и методы Тутберидзе будут рассматривать на предмет жестокого обращения с детьми

«Нам еще предстоит понять, когда мы узнаем всю правду, что же это было, когда ответственные за это понесут наказание. И я рассчитываю, что они понесут самое жесткое наказание. Надеюсь, мы добьемся справедливости», - подчеркнул Бах.

Спасибо Валиевой

Возникла даже конспирологическая версия, что Валиева специально провалила произвольную программу, чтобы ее подруги получили нормальную церемонию награждения.

После своего шокирующих оценок, отбросивших ее на четвертое место, она так и сказала: «Зато теперь церемонию не отменят». Понятно, что все это не более, чем эмоции, но благодаря провалу Камилы Анна Щербакова и Александра Трусова действительно получили свои медали в торжественной обстановке. Но если для Анны это был момент триумфа, то для Александры, кажется, еще одна пытка.

Она не стала хлопать подруге, когда ей вручали золото, а сразу после окончания церемонии сняла медаль и к журналистам вышла уже без нее, зато в маске. «Я улыбаюсь, но мне нельзя снимать маску», — сказала Трусова.

Наташа, прости…

Всего одну медаль завоевали российские спортсмены 18 февраля. Бронзу выиграл фристайлист Сергей Ридзик, повторив результат Пхенчхана-2018. Решающий заезд получился захватывающим.

Но еще более эмоционально выступил Ридзик в эфире «Матч ТВ» после завоевания медали. Сергей посвятил медаль первому тренеру, жене и маме.

««Владимир Иванович Шеин, мой первый тренер, любимый мой – с Днем рождения вас! Это вам мой подарок. У моего первого тренера, еще по горным лыжам, прямо сегодня День рождения. Наташа, любовь моя, я сегодня стал третьим. Прости, что...Так тяжело говорить на самом деле! Фух. Прости, что меня не было в день рождения нашей дочери, любовь моя. Но наша Мира будет знать, что ее батька сегодня сделал историю второй раз. Да, не получилось выиграть золото, но бронза – это еще лучше. Мама, ты можешь опять гордиться своим сыном. Не опять, а снова», - говорил Ридзик и плакал.

Король Бо

Хлопнуть дверью на прощание у российских биатлонистов не получилось. В масс-старте отечественные спортсмены остались без медалей. У женщин лучшей оказалась Кристина Резцова (5-я), у мужчин - Александр Логинов (15-й). В целом, выступление для российских стреляющих лыжников получилось скорее удачным: серебро (женская эстафета) и три бронзы (смешанная эстафета, мужская гонка преследования, мужская эстафета). В последний раз столько было на Олимпиаде-2010 (2 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая).

Настоящим биатлонным королем Пекина-2022 стал норвежец Йоханнес Бо, выигравший четыре золотых медали. Всего у Бо теперь 8 олимпийских наград (5, 2, 1). Больше только у великого Уле Эйнар Бьорндален - 13 (8, 4, 1).

Петербург против Москвы и Китая

За три дня до закрытия Олимпиады стартовали соревнований пар - последний вид фигурного катания. Короткая программа подтвердила все расклады: за медали сражаются китайская пара Вэньцзинь Суй/Цун Хань и три российских дуэта.

В итоге китайцы заняли первое место с мировым рекордом (84,41). Совсем немного от них отстали москвичи Евгения Тарасова/Владимир Морозов (84,25). Далее расположились две петербургские пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов (82,76) и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (78,59).

Автор: Olympics / YouTube

Никто, конечно, не ожидал от Тарасова/Морозова такого безупречного проката.

Автор: Olympics / YouTube

Предполагалось, что основная борьба развернется с представителями Петербурга. Впрочем, действующие чемпионы мира Мишина и Галлямов руки не опускают.

«Прокатом довольны, все элементы сделали на плюс, получили самые высокие баллы в сезоне. Сейчас надо отдохнуть и завтра с новыми силами в бой.

Перерыв в 10 дней между командным и личным турнирами никак не помешал. Это стандартная пауза между соревнованиями. Сегодня мы как бы начали с чистого листа», – заявил Александр Галлямов.

Продолжение будет завтра, 19 февраля в 14.00. Будет бойня не хуже женских соревнований.

20-летний спаситель

Первым финалистом хоккейного турнира стала сборная Финляндии. В своем полуфинале финны обыграли Словакию 2:0. Несмотря на счет, игра получилась непростая. Вторую шайбу финны забили лишь в самом конце в пустые ворота. К слову, для них это всего второй выход в финал Олимпиады в истории. В первый раз они добились права сыграть за золото в Турине-2006, но уступили Швеции.

Для россиян путь к финалу получился более нервным. Забили первыми, благодаря голу Антона Слепышева на 21 минуте. Шведы сравняли на 46-й после точного броска Ландера. В дополнительное время зрители также не увидели голов. В серии буллитов команды совершили по восемь бросков. В итоге россияне оказались чуть точнее. Победный буллит исполнил 20-летний Арсений Грицюк.

Теперь ради финала российским болельщикам придется рано встать в воскресенье, 20 февраля. Начало матча в 7:10 по московскому времени.

Для россиян это второй подряд выход в финал Олимпиады. В Пхенчхане-2018 отечественная команда стала чемпионом.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Фото: Олимпийский комитет России / olympic.ru

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