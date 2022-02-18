Дневник Олимпиады: жестокое обращение с Валиевой, битва фигурных пар и второй подряд выход российских хоккеистов в финал

Фото: Олимпийский комитет России / olympic.ru Поделиться Поделиться







Бах потрясен

Президент Международного олимпийского комитета в пятницу 18 февраля провел пресс-конференции в олимпийском Пекине. После событий накануне всех журналистов волновали только итоги женского фигурного катания. Глава МОК не разочаровал их своими ответами.

«Вчера я был крайне обеспокоен, когда смотрел соревнования по телевизору. Валиева столкнулась с большим давлением. Я сам был спортсменом, поэтому кое-что об этом знаю. Но такое давление – за пределами моего представления. Даже не знаю, каково это для 15-летней. И видеть то, как она сражалась, как пыталась собраться и закончить программу... Затем я видел, как ее с неимоверным холодом встречало ближайшее окружение (тренер Этери Тутберидзе - ред.). Это было пугающе. Вместо того, чтобы утешить ее и попытаться помочь, вокруг нее царила атмосфера холода. Когда я прочитал комментарии Трусовой, то подумал, что впечатление, сложившееся вчера, не было таким уж неправильным. Все это не вызывает особого доверия к ближайшему окружению Камилы – в связи с тем, что происходило в прошлом и с тем, что касается будущего», – заявил Бах



Также президент МОК заявил, что ситуацию с положительной допинг-пробы у 15-летней девочки и методы Тутберидзе будут рассматривать на предмет жестокого обращения с детьми

«Нам еще предстоит понять, когда мы узнаем всю правду, что же это было, когда ответственные за это понесут наказание. И я рассчитываю, что они понесут самое жесткое наказание. Надеюсь, мы добьемся справедливости», - подчеркнул Бах.

Спасибо Валиевой

Возникла даже конспирологическая версия, что Валиева специально провалила произвольную программу, чтобы ее подруги получили нормальную церемонию награждения.



Поздравляем призёров #Beijing2022 #фигурноекатание Congratulations to the medalists!

🥇 Anna SHCHERBAKOVA

🥈 Alexandra TRUSOVA

🥉 Kaori SAKAMOTO pic.twitter.com/ggjysByBXt — FigureSkatingRu / Фигурное Катание (@figureskatingRu) February 18, 2022

После своего шокирующих оценок, отбросивших ее на четвертое место, она так и сказала: «Зато теперь церемонию не отменят». Понятно, что все это не более, чем эмоции, но благодаря провалу Камилы Анна Щербакова и Александра Трусова действительно получили свои медали в торжественной обстановке. Но если для Анны это был момент триумфа, то для Александры, кажется, еще одна пытка.



Тот самый момент. Золото и серебро Олимпиады у Ани и Саши. Весь мир смотрит и аплодирует вам, девочки 👏👏👏



Вы – наша гордость ❤️ pic.twitter.com/jARilkfikB — Матч ТВ (@MatchTV) February 18, 2022

Она не стала хлопать подруге, когда ей вручали золото, а сразу после окончания церемонии сняла медаль и к журналистам вышла уже без нее, зато в маске. «Я улыбаюсь, но мне нельзя снимать маску», — сказала Трусова.



Наташа, прости…

Всего одну медаль завоевали российские спортсмены 18 февраля. Бронзу выиграл фристайлист Сергей Ридзик, повторив результат Пхенчхана-2018. Решающий заезд получился захватывающим.



А вот и шикарный бронзовый заезд Ридзика. Мощнейшее прохождение тяжелой трассы 😎



Красавчик 👏👏👏 pic.twitter.com/weMyiEsCdM — Матч ТВ (@MatchTV) February 18, 2022

Но еще более эмоционально выступил Ридзик в эфире «Матч ТВ» после завоевания медали. Сергей посвятил медаль первому тренеру, жене и маме.

««Владимир Иванович Шеин, мой первый тренер, любимый мой – с Днем рождения вас! Это вам мой подарок. У моего первого тренера, еще по горным лыжам, прямо сегодня День рождения. Наташа, любовь моя, я сегодня стал третьим. Прости, что...Так тяжело говорить на самом деле! Фух. Прости, что меня не было в день рождения нашей дочери, любовь моя. Но наша Мира будет знать, что ее батька сегодня сделал историю второй раз. Да, не получилось выиграть золото, но бронза – это еще лучше. Мама, ты можешь опять гордиться своим сыном. Не опять, а снова», - говорил Ридзик и плакал.



Король Бо

Хлопнуть дверью на прощание у российских биатлонистов не получилось. В масс-старте отечественные спортсмены остались без медалей. У женщин лучшей оказалась Кристина Резцова (5-я), у мужчин - Александр Логинов (15-й). В целом, выступление для российских стреляющих лыжников получилось скорее удачным: серебро (женская эстафета) и три бронзы (смешанная эстафета, мужская гонка преследования, мужская эстафета). В последний раз столько было на Олимпиаде-2010 (2 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая).



Настоящим биатлонным королем Пекина-2022 стал норвежец Йоханнес Бо, выигравший четыре золотых медали. Всего у Бо теперь 8 олимпийских наград (5, 2, 1). Больше только у великого Уле Эйнар Бьорндален - 13 (8, 4, 1).

Петербург против Москвы и Китая

За три дня до закрытия Олимпиады стартовали соревнований пар - последний вид фигурного катания. Короткая программа подтвердила все расклады: за медали сражаются китайская пара Вэньцзинь Суй/Цун Хань и три российских дуэта.

В итоге китайцы заняли первое место с мировым рекордом (84,41). Совсем немного от них отстали москвичи Евгения Тарасова/Владимир Морозов (84,25). Далее расположились две петербургские пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов (82,76) и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (78,59).



Автор: Olympics / YouTube

Никто, конечно, не ожидал от Тарасова/Морозова такого безупречного проката.



Автор: Olympics / YouTube

Предполагалось, что основная борьба развернется с представителями Петербурга. Впрочем, действующие чемпионы мира Мишина и Галлямов руки не опускают.



«Прокатом довольны, все элементы сделали на плюс, получили самые высокие баллы в сезоне. Сейчас надо отдохнуть и завтра с новыми силами в бой.



Перерыв в 10 дней между командным и личным турнирами никак не помешал. Это стандартная пауза между соревнованиями. Сегодня мы как бы начали с чистого листа», – заявил Александр Галлямов.

Продолжение будет завтра, 19 февраля в 14.00. Будет бойня не хуже женских соревнований.

20-летний спаситель

Первым финалистом хоккейного турнира стала сборная Финляндии. В своем полуфинале финны обыграли Словакию 2:0. Несмотря на счет, игра получилась непростая. Вторую шайбу финны забили лишь в самом конце в пустые ворота. К слову, для них это всего второй выход в финал Олимпиады в истории. В первый раз они добились права сыграть за золото в Турине-2006, но уступили Швеции.

Для россиян путь к финалу получился более нервным. Забили первыми, благодаря голу Антона Слепышева на 21 минуте. Шведы сравняли на 46-й после точного броска Ландера. В дополнительное время зрители также не увидели голов. В серии буллитов команды совершили по восемь бросков. В итоге россияне оказались чуть точнее. Победный буллит исполнил 20-летний Арсений Грицюк.



Теперь ради финала российским болельщикам придется рано встать в воскресенье, 20 февраля. Начало матча в 7:10 по московскому времени.

Для россиян это второй подряд выход в финал Олимпиады. В Пхенчхане-2018 отечественная команда стала чемпионом.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

