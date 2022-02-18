В Москве льдиной убило прохожую

Женщина погибла в Москве из-за схода наледи с крыши. Она скончалась до приезда скорой.

О трагедии сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источники, РИА Новости также подтверждает данные о гибели москвички. Ледяная глыба упала на нее 18 февраля на 13-й Парковой улице. Погибшей было 58 лет. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ответственный за чистку крыши пока не называется.

Были жертвы и в Петербурге. 29-летний дворник погиб на Большом Сампсониевском. Директор управляющей компании, которая должна была чистить крышу, оказался в СИЗО после драки со следователем.