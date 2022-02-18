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Не хотела быть жертвой. Суд оправдал в умышленном убийстве петербурженку, зарезавшую брата

Зарезавшая младшего брата жительница Петербурга оправдана в его убийстве. Там, где обвинение видело умысел, Невский районный суд усмотрел самооборону.

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О приговоре Юлии Булаевой 18 февраля сообщает объединённая пресс-служба судов. Женщину задержали в сентябре 2020 года в квартире на Рыбацком проспекте. Там, судя по всему, проходило семейное торжество в честь 33-летия женщины, финалом стала ссора именинницы с одним из шести своих братьев.

«Находясь в помещении кухни, нанесла последнему не менее одного удара ножом в грудную клетку, а также не менее шести ударов ногтями пальцев рук в область шеи, а именно: сжимая, царапая, щипая поверхность шеи потерпевшего, выступающими одновременно как твердый тупой предмет и режущий предмет», — говорится в обвинительном заключении.

31-летний мужчина умер на месте, причиной смерти признали ранение груди.

Следствие вменило Булаевой умышленное убийство (105 УК) на почве личных неприязненных отношений. Суд переквалифицировал обвинение на статью 108 УК, установив, что женщина превысила пределы самообороны.

Вину в убийстве Булаева не признавала. По её словам, в ночь после её дня рождения брат избивал её на кухне, она просила прекратить, а потом схватила нож и выставила его перед собой, но не напугала.

«Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым. Булаева освобождена из-под стражи в зале суда немедленно», — сообщает пресс-служба судов.

Как умышленное убийство следствие квалифицировало удар ножом, который получил муж Лилии Судаковой. Бывшая модель при этом рассказывает о семейном насилии, девушке, которую супруг привёл в квартиру, и очередной ссоре, во время которой она испугалась за свою жизнь.

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Комментарии (6)

nuga
Называется перебор.Шесть братьев и девка,семеро детей и такая вражда с выпивкой.Родителям вовремя остановиться.
firma
Бабам теперь можно всё. Написать насиловал в детстве, или попытался насиловать — и режь на здоровье.
angel of death
дайте угадаю - а до этого она обращалась к участковому, который бездействовал? =)
просто обычно с заявлениями топают в полицию, а им там отвечают как в шутке с бородой: "и сказал полицейский тёте - когда у*ью*, тогда придёте... "...
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