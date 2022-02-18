Не хотела быть жертвой. Суд оправдал в умышленном убийстве петербурженку, зарезавшую брата

«Находясь в помещении кухни, нанесла последнему не менее одного удара ножом в грудную клетку, а также не менее шести ударов ногтями пальцев рук в область шеи, а именно: сжимая, царапая, щипая поверхность шеи потерпевшего, выступающими одновременно как твердый тупой предмет и режущий предмет», — говорится в обвинительном заключении.

О приговоре Юлии Булаевой 18 февраля сообщает объединённая пресс-служба судов. Женщину задержали в сентябре 2020 года в квартире на Рыбацком проспекте. Там, судя по всему, проходило семейное торжество в честь 33-летия женщины, финалом стала ссора именинницы с одним из шести своих братьев.

31-летний мужчина умер на месте, причиной смерти признали ранение груди.



Следствие вменило Булаевой умышленное убийство (105 УК) на почве личных неприязненных отношений. Суд переквалифицировал обвинение на статью 108 УК, установив, что женщина превысила пределы самообороны.



Вину в убийстве Булаева не признавала. По её словам, в ночь после её дня рождения брат избивал её на кухне, она просила прекратить, а потом схватила нож и выставила его перед собой, но не напугала.



«Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым. Булаева освобождена из-под стражи в зале суда немедленно», — сообщает пресс-служба судов.



Как умышленное убийство следствие квалифицировало удар ножом, который получил муж Лилии Судаковой. Бывшая модель при этом рассказывает о семейном насилии, девушке, которую супруг привёл в квартиру, и очередной ссоре, во время которой она испугалась за свою жизнь.

