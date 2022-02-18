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Приставы наложили ограничения на автомобили Моргенштерна. У артиста нашли долг по штрафам ГИБДД

Служба судебных приставов наложила ограничения на использование автомобилей рэпера Моргенштерна из-за задолженности по штрафам за нарушения ПДД. Адвокат артиста утверждает, что о штрафах его клиента не уведомили.

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Общая сумма долга артиста по штрафам ГИБДД составила 9 тысяч рублей, рассказал ТАСС адвокат Моргенштерна Сергей Жорин 18 февраля. Приставы наложили ограничения на имущество рэпера, в том числе на его автомобили. Однако, по словам Жорина, ФССП в нарушение закона не уведомила артиста о начале исполнительного производства и не дала времени, чтобы добровольно погасить задолженность.

«Об ограничениях мы узнали из СМИ, — сказал адвокат. — Никаких уведомлений не приходило, корреспонденция по месту регистрации регулярно проверяется, но я уже лично оплатил эти штрафы и, надеюсь, вопрос будет закрыт».

Летом 2021 года Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в двух клипах. Музыкант покинул страну после внимания к своей персоне со стороны главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который заявил, что музыкант чуть ли не торгует запрещенными веществами. А в феврале 2022 года пропаганду наркотиков усмотрели в татуировке у него на груди.

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Комментарии (3)

bereza
нужно же с кем-то бороться, если с крупным жульём не получается
VKuser54628618
Общая сумма долга составила 9 тысяч рублей. Приставы наложили ограничения на имущество рэпера, в том числе на его автомобили. - БРЕД...
Athair
Морген... короче этого товарища не слушаю, но такое выборочное применение санкций - выглядит так себе. Не айс... :(
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