Приставы наложили ограничения на автомобили Моргенштерна. У артиста нашли долг по штрафам ГИБДД

Общая сумма долга артиста по штрафам ГИБДД составила 9 тысяч рублей, рассказал ТАСС адвокат Моргенштерна Сергей Жорин 18 февраля. Приставы наложили ограничения на имущество рэпера, в том числе на его автомобили. Однако, по словам Жорина, ФССП в нарушение закона не уведомила артиста о начале исполнительного производства и не дала времени, чтобы добровольно погасить задолженность.



«Об ограничениях мы узнали из СМИ, — сказал адвокат. — Никаких уведомлений не приходило, корреспонденция по месту регистрации регулярно проверяется, но я уже лично оплатил эти штрафы и, надеюсь, вопрос будет закрыт».