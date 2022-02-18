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«Отпэцээрились?» Путин встретил Лукашенко

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Президент России Владимир Путин поприветствовал Александра Лукашенко фразой: «Отпэцээрились?» Видео встречи лидеров России и Белоруссии 18 февраля опубликовало РИА Новости.

В ответ белорусской гость засмеялся. Президенты обменялись рукопожатиями и начали встречу в очном формате.

Путин до этого иногда проводил переговоры с иностранными лидерами с соблюдением социальной дистанции. В Кремле это объяснили мерами предосторожности. «Некоторые лидеры следуют своим правилам, и они не имеют в виду взаимодействовать с принимающей стороной в плане обмена тестами. <...> Но в этом случае тогда вступает протокол дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей одновременно. И тогда применяется большее расстояние», — заявил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Комментарии (23)

X-кот
Комментатор широкого профиля - ну вы сегодня так корректно себя на смене ведете :) прямо лапочка.
А Лука прибыл за денежкой, да. Обещано было обычных 3 лярда с довеском в поллярда на инфляцию. Но тут уж Минфин взбеленился - сказал - лярд, не больше. Вот приехал к Пу - ты тсарь или не тсарь?!
SNOW
Поскорее бы оба отпэцээрились окончательно.
265859857
Оттопырились?
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