«Отпэцээрились?» Путин встретил Лукашенко

Президент России Владимир Путин поприветствовал Александра Лукашенко фразой: «Отпэцээрились?» Видео встречи лидеров России и Белоруссии 18 февраля опубликовало РИА Новости.
В ответ белорусской гость засмеялся. Президенты обменялись рукопожатиями и начали встречу в очном формате.
Путин до этого иногда проводил переговоры с иностранными лидерами с соблюдением социальной дистанции. В Кремле это объяснили мерами предосторожности. «Некоторые лидеры следуют своим правилам, и они не имеют в виду взаимодействовать с принимающей стороной в плане обмена тестами. <...> Но в этом случае тогда вступает протокол дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей одновременно. И тогда применяется большее расстояние», — заявил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.