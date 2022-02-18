Полицейские допросили мигрантов, напавших на полицейских в подземке Москвы. Причину задержания они не знают

МВД опубликовало кадры допроса двух мигрантов, которые напали на полицейских на станции «Тульская» в метро Москвы. Общение правоохранителей с ними вышло малосодержательным.



Судя по видеозаписи, появившейся на сайте ведомства 18 февраля, оба молодых человека на вопрос о причине задержания со стороны силовиков ответили: «Не знаю». В последующем один из них сдержанно улыбался, другой молча смотрел в пол.

