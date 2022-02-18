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Полицейские допросили мигрантов, напавших на полицейских в подземке Москвы. Причину задержания они не знают

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МВД опубликовало кадры допроса двух мигрантов, которые напали на полицейских на станции «Тульская» в метро Москвы. Общение правоохранителей с ними вышло малосодержательным.

Судя по видеозаписи, появившейся на сайте ведомства 18 февраля, оба молодых человека на вопрос о причине задержания со стороны силовиков ответили: «Не знаю». В последующем один из них сдержанно улыбался, другой молча смотрел в пол.

ГУ МВД по Москве

«Фонтанка» писала, что накануне вечером, 17 февраля, на станции «Тульская» столичной подземки один из мужчин отказался пройти с сотрудником в комнату полиции для установления личности и начал пинаться. Второй пустил в ход руки и ноги, после чего скрылся.

Позже обоих подозреваемых задержали. Одному чуть меньше 20 лет, второй немного старше. Инцидент попал на видео.

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Комментарии (21)

angel of death
только депортация по месту рождения с запретом посещать эту страну - спасёт от такой агрессии
nuga
твоя моя не понимай
Шелудивый пёс
Зачем ругаешься, насяльника...
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