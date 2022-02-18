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Мощный удар ногой в прыжке — с другого ракурса. СК показал свою версию «боевика» с полицией в метро

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Автор: СК РФ / YouTube

Следственный комитет с нового ракурса показал нападение двух молодых людей на полицейских на станции метро «Тульская» в московском метро. В новой серии «боевика» отчетливо видно, как один из злоумышленников прыгает с разбега и ударяет правоохранителя ногой по голове.

Судя по видеозаписи, опубликованной ведомством 18 января, сцену завершает рукопашный бой — мужчина резко «отпечатывает» свой кулак на лице правоохранителя.

Примечательно, что проходящие мимо москвичи выглядят почти безмятежно: единицы обращают внимание на схватку прямо на полу подземки.

Как писала «Фонтанка», оба подозреваемых уже задержаны в Москве. Одному чуть меньше 20 лет, второму чуть больше. По данным СМИ, оба — мигранты. Следствие намерено потребовать избрания в отношении их меры пресечения в виде лишения свободы.

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Комментарии (21)

Slava_Rossii
Вот и посмотрим, дадут им столько же, сколько за стаканчик, или меньше.
nuga
Боевики без всяких кавычек.Прошли курс боев без правил где то в своем центре и опробовали на полиции. Как видим,народ равнодушно взирает,потому что полиция их штрафовала за маски и гоняла в ковид локдауны,
nikonian
Нужно больше мигрантов, не сдюжит Россия без них.
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