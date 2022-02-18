Мощный удар ногой в прыжке — с другого ракурса. СК показал свою версию «боевика» с полицией в метро

Автор: СК РФ / YouTube
Следственный комитет с нового ракурса показал нападение двух молодых людей на полицейских на станции метро «Тульская» в московском метро. В новой серии «боевика» отчетливо видно, как один из злоумышленников прыгает с разбега и ударяет правоохранителя ногой по голове.
Судя по видеозаписи, опубликованной ведомством 18 января, сцену завершает рукопашный бой — мужчина резко «отпечатывает» свой кулак на лице правоохранителя.
Примечательно, что проходящие мимо москвичи выглядят почти безмятежно: единицы обращают внимание на схватку прямо на полу подземки.
Как писала «Фонтанка», оба подозреваемых уже задержаны в Москве. Одному чуть меньше 20 лет, второму чуть больше. По данным СМИ, оба — мигранты. Следствие намерено потребовать избрания в отношении их меры пресечения в виде лишения свободы.