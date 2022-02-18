Мощный удар ногой в прыжке — с другого ракурса. СК показал свою версию «боевика» с полицией в метро

Следственный комитет с нового ракурса показал нападение двух молодых людей на полицейских на станции метро «Тульская» в московском метро. В новой серии «боевика» отчетливо видно, как один из злоумышленников прыгает с разбега и ударяет правоохранителя ногой по голове.



Судя по видеозаписи, опубликованной ведомством 18 января, сцену завершает рукопашный бой — мужчина резко «отпечатывает» свой кулак на лице правоохранителя.



Примечательно, что проходящие мимо москвичи выглядят почти безмятежно: единицы обращают внимание на схватку прямо на полу подземки.

