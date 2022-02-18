Жители дома на улице Зайцева уже третьи сутки моются под ледяной водой. Всему виной — длительный ремонт трубы

Жители дома 39 на улице Зайцева в Петербурге уже третьи сутки живут в непривычных условиях. Утром сегодняшнего дня им пришлось чистить зубы под холодной струей из крана, тогда как починить прохудившуюся трубу — источник проблемы — теплоэнергетики обещали еще накануне вечером.



Как сообщили в «Теплосети» 18 февраля, ремонтные работы у дома 23 на указанной улице осложнены наличием смежных подземных коммуникаций. Чтобы как можно скорее устранить дефект, к месту аварии подвезли специальную технику, там же задействованы дополнительные сотрудники.

