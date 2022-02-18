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Жители дома на улице Зайцева уже третьи сутки моются под ледяной водой. Всему виной — длительный ремонт трубы

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Жители дома 39 на улице Зайцева в Петербурге уже третьи сутки живут в непривычных условиях. Утром сегодняшнего дня им пришлось чистить зубы под холодной струей из крана, тогда как починить прохудившуюся трубу — источник проблемы — теплоэнергетики обещали еще накануне вечером.

Как сообщили в «Теплосети» 18 февраля, ремонтные работы у дома 23 на указанной улице осложнены наличием смежных подземных коммуникаций. Чтобы как можно скорее устранить дефект, к месту аварии подвезли специальную технику, там же задействованы дополнительные сотрудники.

Теплоэнергетики демонтировали уже более 16 метров трубопровода. В этот раз завершить ремонт планируют к 23:30 18 февраля.

«Фонтанка» писала, что накануне, 17 февраля, жители Кировского района Петербурга пожаловались на спартанские условия в квартирах, которые обеспечила прохудившаяся теплосеть. Местная жительница рассказала, что прорыв у дома на улице Зайцева произошел за день до этого, тогда же она обратилась в службу 004.

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Комментарии (1)

Abu-Denis
Странно, что вообще у кого-то на Зайцева есть ГВС. Знакомая там живет в сталинке, только холодное водоснабжение. Греет электрическим бойлером.
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