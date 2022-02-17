«Замерзаем». В Автово жители 60 домов ждут ремонта трубы на Зайцева

О коммунальных проблемах «Фонтанке» сообщила жительница дома № 25 по улице Зайцева. По её словам, накануне около половины четвёртого часа дня она оставила повторную заявку в службу 004 о прорыве воды у соседнего дома, бригада начала ремонт в десять вечера.



В квартире женщины остыли батареи, горячей воды нет.



«Люди, которые сейчас на больничном, люди с младенцами на руках почему должны замерзать зимой? Почему аварийная служба не торопится ничего делать?» — недоумевает она.



По данным редакции, в зоне работ — 60 домов. На сайте «Теплосети» сказано, что менять ненадёжный участок трубы будут до 11 утра 17 февраля. В компании «Фонтанке» уточнили, что срок завершения — 19:30.

