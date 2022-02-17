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«Замерзаем». В Автово жители 60 домов ждут ремонта трубы на Зайцева

Жители Кировского района Петербурга жалуются на спартанские условия в квартирах 17 февраля, которые обеспечила прохудившаяся труба. Теплоэнергетики обещают закончить работы в ближайшие несколько часов.

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О коммунальных проблемах «Фонтанке» сообщила жительница дома № 25 по улице Зайцева. По её словам, накануне около половины четвёртого часа дня она оставила повторную заявку в службу 004 о прорыве воды у соседнего дома, бригада начала ремонт в десять вечера.

В квартире женщины остыли батареи, горячей воды нет.

«Люди, которые сейчас на больничном, люди с младенцами на руках почему должны замерзать зимой? Почему аварийная служба не торопится ничего делать?» — недоумевает она.

По данным редакции, в зоне работ — 60 домов. На сайте «Теплосети» сказано, что менять ненадёжный участок трубы будут до 11 утра 17 февраля. В компании «Фонтанке» уточнили, что срок завершения — 19:30.

Как объясняют, ремонт начинают в соответствии с окончанием активного водоразбора потребителями — то есть работы сдвинули, чтобы не оставлять без воды вернувшихся с работы горожан.

При этом возможность обеспечить тепло по резервной схеме есть у УК, добавляют в пресс-службе «Теплосети»: «Управляющим компаниям обеспечена возможность подачи тепла по резервной схеме. Для этого необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления».

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Комментарии (3)

274269699
Вопрос в том , почему Аварийная Служба ехала к прорыву 8 часов? Там рядом ещё и газовая труба закопана …. За такую работу надо весь руководящий состав оштрафовать !
274269699
В теплосети просто лукавят. Они воду не отключали ни вечером ни ночью … А ещё забыли указать , что две Школы и 3 детских Садика также остались без отопления.
VKuser3997005
На Петроградке сейчас тоже ряд домов остался без тепла.
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