Умерла художница и писательница Кира Сошинская, вдова Кира Булычева

Писатель-фантаст, переводчица и художница Кира Сошинская ушла из жизни в возрасте 88 лет в Москве.



«Кира Алексеевна Сошинская, 1933 года рождения, умерла у себя в квартире в Большом Тишинском переулке. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказали 18 февраля ТАСС медики.



Кира Сошинская была вдовой писателя-фантаста Игоря Можейко. Он взял псевдоним, состоящий из имени его жены и девичьей его фамилии, Марии Михайловны Булычёвой. Кира Сошинская — член трёх творческих союзов, иллюстрировала книги мужа и серию «Зарубежная фантастика».

