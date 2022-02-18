Сбербанк повысил ставки по ипотеке и по вкладам

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 1 процентный пункт — до 11,3%. Об этом сообщается 18 февраля на сайте кредитно-финансовой организации.



Как уточняется в сообщении, ставки на крупные кредиты при этом сейчас чуть меньше — 10,9% годовых, — такая ставка доступна при сумме кредита от 6 млн рублей и первоначальном взносе от 20% включительно.



Отметим, что Сбербанк в феврале уже повышал ставки по двум базовым программам — также на 1 процентный пункт. При этом Центробанк на прошлой неделе повысил ключевую ставку до 9,5%. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, это привело к новому повышению ставок банка.

