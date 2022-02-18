Сбербанк повысил ставки по ипотеке и по вкладам

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 1 процентный пункт — до 11,3%. Об этом сообщается 18 февраля на сайте кредитно-финансовой организации.
Как уточняется в сообщении, ставки на крупные кредиты при этом сейчас чуть меньше — 10,9% годовых, — такая ставка доступна при сумме кредита от 6 млн рублей и первоначальном взносе от 20% включительно.
Отметим, что Сбербанк в феврале уже повышал ставки по двум базовым программам — также на 1 процентный пункт. При этом Центробанк на прошлой неделе повысил ключевую ставку до 9,5%. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, это привело к новому повышению ставок банка.
Одновременно с этим в Сбербанке также заявили о повышении ставок по вкладам для поддержки клиентов в условиях растущей инфляции.
«Повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка — СберВкладу и СберВкладу Прайм», — говорится в сообщении.
В настоящее время максимальная доходность по вкладам в Сбербанке составляет 9,5 процента годовых.
Напомним, что в конце прошлой недели Банк России из-за высокой инфляции поднял ключевую ставку с 8,5% до 9,5%. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, если бы регулятор не повышал ставку с весны 2021 года, инфляция сейчас была бы свыше 10%.