Электрички на Петербург встали утром подо Мгой

Читатели «Фонтанки» сообщают, что сбой в движении произошел около 7:20 утра.
«В 7:20 на Ивановскую пришла электричка с опозданием на 15 минут. Проехав одну станцию, остановилась. Стоим уже полчаса, сколько еще стоять — неизвестно, между станциями... по причине того, что пути заняты», — написала в редакцию Ольга.
В пресс-службе ОЖД «Фонтанке» сообщили, что из-за технических причин на участке Мга — Санкт-Петербург встали пять электричек:
№6863 Мга — Обухово — опоздание на 40 минут;
№6403 Волховстрой — Санкт-Петербург — на 40 минут;
№6372 Санкт-Петербург — Будогощь — на 50 минут;
№ 6123 Мга — Обухово — на 20 минут;
№6764 Санкт-Петербург — Мга — на 18 минут.
Сейчас специалисты ОЖД делают все возможное, чтобы нормализовать график движения пригородных поездов.