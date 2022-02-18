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Электрички на Петербург встали утром подо Мгой

Пассажирам пригородных поездов, которые утром 18 февраля пытались успеть на работу, пришлось постигать дзен, глядя на пейзажи заснеженной Мги.

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Читатели «Фонтанки» сообщают, что сбой в движении произошел около 7:20 утра.

«В 7:20 на Ивановскую пришла электричка с опозданием на 15 минут. Проехав одну станцию, остановилась. Стоим уже полчаса, сколько еще стоять — неизвестно, между станциями... по причине того, что пути заняты», — написала в редакцию Ольга.

В пресс-службе ОЖД «Фонтанке» сообщили, что из-за технических причин на участке Мга — Санкт-Петербург встали пять электричек:

№6863 Мга — Обухово — опоздание на 40 минут;

№6403 Волховстрой — Санкт-Петербург — на 40 минут;

№6372 Санкт-Петербург — Будогощь — на 50 минут;

№ 6123 Мга — Обухово — на 20 минут;

№6764 Санкт-Петербург — Мга — на 18 минут.

Сейчас специалисты ОЖД делают все возможное, чтобы нормализовать график движения пригородных поездов.

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Комментарии (2)

263836471
Мга и Кировск - рядом с Санкт-Петербургом, а добраться оттуда чаще всего проблема!
Wow2018
Не в первый раз на этом направлении. Это уже стало нормой. Просто так массово - наверное, впервые.
Чаще всего это было связано с тем, что пропускали грузовые поезда.
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