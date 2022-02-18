Электрички на Петербург встали утром подо Мгой

Читатели «Фонтанки» сообщают, что сбой в движении произошел около 7:20 утра.



«В 7:20 на Ивановскую пришла электричка с опозданием на 15 минут. Проехав одну станцию, остановилась. Стоим уже полчаса, сколько еще стоять — неизвестно, между станциями... по причине того, что пути заняты», — написала в редакцию Ольга.



В пресс-службе ОЖД «Фонтанке» сообщили, что из-за технических причин на участке Мга — Санкт-Петербург встали пять электричек:



№6863 Мга — Обухово — опоздание на 40 минут;



№6403 Волховстрой — Санкт-Петербург — на 40 минут;

