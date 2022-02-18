«Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем». Спикер Госдумы заявил о геноциде

«Последние недели Запад обещал «вторжение» Российской Федерации на Украину. За дезинформацию никто извинений не принёс до сих пор. Вместо этого мы видим, что Киев в нарушение Минских соглашений предпринял попытку эскалации конфликта, начал минометный обстрел населённых пунктов Донбасса», — заявил Володин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Запад в двойных стандартах в ситуации с Украиной и выразил уверенность в том, что жители Донецкой и Луганской народных республик нуждаются в защите. Резкие комментарии были опубликованы 18 февраля в телеграм-канале политика.

По его словам, Зеленский, заявив, что не пойдёт на переговоры с ЛНР и ДНР, фактически отказался от выполнения Минских договорённостей, поскольку местные выборы невозможно проводить без согласования с представителями народных республик.



«Мирные люди страдают, гибнут. Мы не можем быть безучастными. Нас беспокоит вопрос защиты проживающих там российских граждан и соотечественников», — объясняет спикер Госдумы. И отмечает, что депутаты нижней палаты парламента высказались за необходимость признания ДНР и ЛНР как суверенных государств.



«На территории Донецкой и Луганской народных республик обнаруживаются массовые захоронения жителей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело за жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещённых международным договором. Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем. Мы не видим ни осуждений, ни расследований преступлений против человечества. Речь идёт о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе. Что это, если не геноцид?» — вопрошает Володин.

