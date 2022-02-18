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«Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем». Спикер Госдумы заявил о геноциде

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Запад в двойных стандартах в ситуации с Украиной и выразил уверенность в том, что жители Донецкой и Луганской народных республик нуждаются в защите. Резкие комментарии были опубликованы 18 февраля в телеграм-канале политика.

«Последние недели Запад обещал «вторжение» Российской Федерации на Украину. За дезинформацию никто извинений не принёс до сих пор. Вместо этого мы видим, что Киев в нарушение Минских соглашений предпринял попытку эскалации конфликта, начал минометный обстрел населённых пунктов Донбасса», — заявил Володин.

По его словам, Зеленский, заявив, что не пойдёт на переговоры с ЛНР и ДНР, фактически отказался от выполнения Минских договорённостей, поскольку местные выборы невозможно проводить без согласования с представителями народных республик.

«Мирные люди страдают, гибнут. Мы не можем быть безучастными. Нас беспокоит вопрос защиты проживающих там российских граждан и соотечественников», — объясняет спикер Госдумы. И отмечает, что депутаты нижней палаты парламента высказались за необходимость признания ДНР и ЛНР как суверенных государств.

«На территории Донецкой и Луганской народных республик обнаруживаются массовые захоронения жителей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело за жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещённых международным договором. Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем. Мы не видим ни осуждений, ни расследований преступлений против человечества. Речь идёт о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе. Что это, если не геноцид?» — вопрошает Володин.

Он отмечает, что виновных надо найти и наказать, поскольку «у таких преступлений нет срока давности».

«Но вместо осуждения и желания разобраться депутаты европейских парламентов, ПАСЕ и ПА ОБСЕ занимают страусиную позицию. Налицо двойные стандарты», — уверен политик.

Напомним, за последние дни участились сообщения об обстреле ЛНР со стороны Украины. Как передаёт РИА Новости, по информации Народной милиции ЛПР, 17 февраля ВСУ 29 раз открывали огонь по территории республики и ещё дважды за сегодня.

Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.

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Комментарии (26)

Вотэтода
Наш Президент поручил опять с бедностью населения бороться, а эти жирные коты опять ситуацию нагнетают.
Получается, что царь - хороший! бояре - ну как обычно...

А может быть в качестве первого шага борьбы с бедностью отказаться от этих крупноденьгососущих лимитрофов - Абхазия, ДНР, ЛНР, Приднестровье, Ю.Осетия и прочих "африканских" стран?

Хотя, этож скока бизнес-схематозов сразу рухнет, некоторые граждане обеднеют, что будет противоречить поручению Президента (((
260602101
Декабрь 2013 года. Донецк.Бар. Сидят 10 тректористов и 10 шахтеров, отмечают чей то ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. Входит щирый кахол и с порога " Вы шо тут по мове не гутарите " и начинает всех бить. Примерно так представляет господин Володин ситуацию в Донбассе в конце 2013 года?
***_555
Работают по плану.
Провокации на границе, вопли о геноциде.
Потом ОРДЛО попросит ввести войска для защиты граждан РФ.
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