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Площадку для встречи Лаврова и Блинкена готова организовать Финляндия

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Финляндия заявила о готовности предоставить площадку для возможных переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом 18 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы Суоми.

«Если Финляндию попросят предоставить хорошие услуги [место для переговоров Лаврова и Блинкена], Финляндия готова это сделать», — сказал президент Финляндии Саули Ниинистё.

Накануне Блинкен объявил, что направил Лаврову письмо с предложением встретиться. Беседу госсекретарь США хочет провести в Европе на следующей неделе.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 14 января проинформировала, что вторжение России на Украину может начаться в январе-феврале. Позже в СМИ появилась дата — 16 февраля. В Москве категорически отрицали любые слухи об эскалации конфликта. 17 февраля Байден вновь заявил об «очень высокой» вероятности вторжения.

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