Площадку для встречи Лаврова и Блинкена готова организовать Финляндия

Финляндия заявила о готовности предоставить площадку для возможных переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом 18 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы Суоми.



«Если Финляндию попросят предоставить хорошие услуги [место для переговоров Лаврова и Блинкена], Финляндия готова это сделать», — сказал президент Финляндии Саули Ниинистё.



Накануне Блинкен объявил, что направил Лаврову письмо с предложением встретиться. Беседу госсекретарь США хочет провести в Европе на следующей неделе.

