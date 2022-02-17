Стало известно будущее сериалов «Очень странные дела», «Фарго» и «Удивительная миссис Мейзел»

Накануне премьеры четвертого сезона трагикомического сериала «Удивительная миссис Мейзел», которая состоится 18 февраля, в Amazon объявили, что сериал будет продлен на пятый финальный сезон. История девушки из традиционной еврейской семьи, которая бросает вызов обществу и становится стендап-комиком, уже получила 20 премий «Эмми», включая награду за лучший комедийный сериал. Сейчас пятый сезон сериала «Удивительная мисс Мейзел» снимается в Нью-Йорке.



В свою очередь в Netflix 17 февраля объявили о выходе четвертого и продлении на пятый сезон своего сериального хита «Очень странные дела». А пока что первая часть четвертого сезона научно-фантастического сериала ужасов выйдет 27 мая, вторая — 1 июля.

