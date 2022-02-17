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Стало известно будущее сериалов «Очень странные дела», «Фарго» и «Удивительная миссис Мейзел»

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Накануне премьеры четвертого сезона трагикомического сериала «Удивительная миссис Мейзел», которая состоится 18 февраля, в Amazon объявили, что сериал будет продлен на пятый финальный сезон. История девушки из традиционной еврейской семьи, которая бросает вызов обществу и становится стендап-комиком, уже получила 20 премий «Эмми», включая награду за лучший комедийный сериал. Сейчас пятый сезон сериала «Удивительная мисс Мейзел» снимается в Нью-Йорке.

В свою очередь в Netflix 17 февраля объявили о выходе четвертого и продлении на пятый сезон своего сериального хита «Очень странные дела». А пока что первая часть четвертого сезона научно-фантастического сериала ужасов выйдет 27 мая, вторая — 1 июля.

Пятый сезон будет последним, но, возможно, последуют спин-оффы этой истории. «Очень странные дела» были номинированы на «Эмми» 31 раз. А юные актеры, которые детьми начали сниматься в сериале, сегодня уже 20-летние молодые люди.

Также 17 февраля Deadline сообщает, что на пятый сезон продлен сериал «Фарго». Действие финала детектива, вдохновленного братьями Коэн, будет современным и развернется в 2019 году. Пятый сезон выйдет под слоганом: «Когда похищение — это не похищение, и что, если твоя жена — не твоя?».

Дат выхода новых сезонов пока нет.

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Комментарии (1)

мухомор
после ужасного 4 сезона доставать Фарго из гроба... ну так себе.
С Декстером так уже слетали. Лучше бы не доставали.
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