Стало известно будущее сериалов «Очень странные дела», «Фарго» и «Удивительная миссис Мейзел»

Накануне премьеры четвертого сезона трагикомического сериала «Удивительная миссис Мейзел», которая состоится 18 февраля, в Amazon объявили, что сериал будет продлен на пятый финальный сезон. История девушки из традиционной еврейской семьи, которая бросает вызов обществу и становится стендап-комиком, уже получила 20 премий «Эмми», включая награду за лучший комедийный сериал. Сейчас пятый сезон сериала «Удивительная мисс Мейзел» снимается в Нью-Йорке.
В свою очередь в Netflix 17 февраля объявили о выходе четвертого и продлении на пятый сезон своего сериального хита «Очень странные дела». А пока что первая часть четвертого сезона научно-фантастического сериала ужасов выйдет 27 мая, вторая — 1 июля.
Пятый сезон будет последним, но, возможно, последуют спин-оффы этой истории. «Очень странные дела» были номинированы на «Эмми» 31 раз. А юные актеры, которые детьми начали сниматься в сериале, сегодня уже 20-летние молодые люди.
Также 17 февраля Deadline сообщает, что на пятый сезон продлен сериал «Фарго». Действие финала детектива, вдохновленного братьями Коэн, будет современным и развернется в 2019 году. Пятый сезон выйдет под слоганом: «Когда похищение — это не похищение, и что, если твоя жена — не твоя?».
Дат выхода новых сезонов пока нет.