Британия опубликовала карту российского «вторжения» на Украину

Министерство обороны Великобритании представило карту «направлений вторжения» России на Украину. На схеме под названием «Возможная ось вторжения президента Путина» стрелками изображены две фазы наземного наступления. Карта опубликована вечером 17 февраля в официальном Twitter британского военного ведомства.
INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 17, 2022
Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG
Первая фаза, по мнению британских военных, включает направления с западных регионов РФ на Киев и Днепр, с Крыма — вдоль Азовского побережья и с территории Белоруссии на Киев. Вторая предусматривает движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы. При этом Минобороны Британии заявляет, что схемы «приведены исключительно в иллюстративных целях».
«Россия сохраняет значительное военное присутствие, которым можно провести вторжение без предупреждения», — отметили в британском ведомстве (цитата по РИА Новости).
Напомним, ранее об «очень высокой» вероятности вторжения России на Украину вновь заявил президент США Джо Байден.