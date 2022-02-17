FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -1
75.75р86.13р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!Подарки к праздникамQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Британия опубликовала карту российского «вторжения» на Украину

16
Печать

Министерство обороны Великобритании представило карту «направлений вторжения» России на Украину. На схеме под названием «Возможная ось вторжения президента Путина» стрелками изображены две фазы наземного наступления. Карта опубликована вечером 17 февраля в официальном Twitter британского военного ведомства.

Первая фаза, по мнению британских военных, включает направления с западных регионов РФ на Киев и Днепр, с Крыма — вдоль Азовского побережья и с территории Белоруссии на Киев. Вторая предусматривает движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы. При этом Минобороны Британии заявляет, что схемы «приведены исключительно в иллюстративных целях».

«Россия сохраняет значительное военное присутствие, которым можно провести вторжение без предупреждения», — отметили в британском ведомстве (цитата по РИА Новости).

Напомним, ранее об «очень высокой» вероятности вторжения России на Украину вновь заявил президент США Джо Байден.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

Pilat
Скорее бы....
Весна и лето самое то, что бы с бандеровцами покончить навсегда.
Денеб
Молодцы, британцы! Больше шуму! Гопник не любит всеобщего внимания, т.к. пакостит из-под тишка.........
Alex3nev
Еще немного, и они сами нападут. Сколько можно ждать уже?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний