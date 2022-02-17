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Прокуратура требует выплатить петербурженке 300 тысяч за падение на льду. Ответчик — ЖКС

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Суд в Петербурге рассматривает иск о взыскании с ЖКС 300 тысяч рублей в пользу петербурженки, которая упала на льду. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Вечером 15 января 59-летняя женщина поскользнулась у корпуса 1 дома 1 на улице Ленской. В травмпункте ей диагностировали закрытый перелом правой лучевой кости, ушибы и кровоизлияния.

Проверка прокуратуры показала, что к падению привела плохая зимняя уборка, за которую отвечает ЖКС № 2 Красногвардейского района. К нему и подали иск о взыскании компенсации морального вреда и суммы расходов на лечение.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о петербуржце, который отсудил у ЖКС почти 170 тысяч рублей за побитую наледью машину.

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