Прокуратура требует выплатить петербурженке 300 тысяч за падение на льду. Ответчик — ЖКС

Суд в Петербурге рассматривает иск о взыскании с ЖКС 300 тысяч рублей в пользу петербурженки, которая упала на льду. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба городской прокуратуры.



Вечером 15 января 59-летняя женщина поскользнулась у корпуса 1 дома 1 на улице Ленской. В травмпункте ей диагностировали закрытый перелом правой лучевой кости, ушибы и кровоизлияния.



Проверка прокуратуры показала, что к падению привела плохая зимняя уборка, за которую отвечает ЖКС № 2 Красногвардейского района. К нему и подали иск о взыскании компенсации морального вреда и суммы расходов на лечение.

