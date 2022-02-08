Петербуржец отсудил у ЖКС почти 170 тысяч рублей за упавшую на машину наледь

Инцидент произошел утром 25 февраля 2021 года. Около 8:30 истец припарковал свой Ford у дома 2В/17 по Среднеохтинскому проспекту, а через три часа обнаружил, что на машину упал лед с крыши дома и повредил ее, сообщает 8 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Мужчина обратился в полицию. В ходе проверки правоохранители установили, что причиной повреждений действительно стало падение наледи, а дом, с крыши которого она прилетела, находится на обслуживании ООО «Жилкомсервис №1 Красногвардейского района».

Согласно заключению экспертов, стоимость ремонта автомобиля составила 279 526 рублей, а утрата товарной стоимости — 25 013 рублей. В марте истец обратился в ЖКС с претензией о возмещении ущерба, но получил отказ. Тогда мужчина пошел в суд и попросил взыскать с коммунальщиков 304 539 рублей в счет компенсации ущерба, 5 000 рублей судебных расходов по оценке ущерба, 35 000 рублей на оплату юридических услуг представителя и 6 245 рублей за оплату госпошлины.

Представитель ЖКС на заседание не явился, не представив при этом уважительных причин, и направил письменный отзыв, в котором просил отказать в иске. Свидетель происшествия рассказал суду, что видел, как глыба льда с крыши упала на «Форд», и что ограждений выставлено не было. Ответчик же предоставил лишь акты уборки снега с крыши, которые не могут быть приняты в качестве освобождающих от ответственности доказательств.

По ходатайству ЖКС назначили судебную экспертизу. Она показала, что рыночная стоимость ремонта Ford составляет 144 400 рублей. Кроме того, по данным ГИБДД, перед происшествием автомобиль попадал в ДТП, а значит, расчет утраты товарной стоимости не производится и равен нулю. В итоге Красногвардейский районный суд Петербурга взыскал с ООО «Жилкомсервис №1 Красногвардейского района» в пользу хозяина побитой льдом машины 144 400 рублей в счет возмещения ущерба и 21 929 рублей судебных расходов.