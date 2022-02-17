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В Смольном объявили «желтый» уровень опасности из-за непогоды

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий.

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По информации Росгидрометцентра России, с 18:00 четверга, 17 февраля, до 19:00 пятницы, 18 февраля, на территории Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 20 м/с, сообщили в пресс-службе Смольного.

«Желтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Водителей просят проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также особую осторожность рекомендуется проявлять пешеходам.

Ранее «Фонтанка» писала, что непогоду в Петербург принесет североатлантический циклон, названный немецкими метеорологами «Иленией».

Также сообщалось, что сильный ветер может закрыть этой ночью петербургскую дамбу.

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