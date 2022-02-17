В Смольном объявили «желтый» уровень опасности из-за непогоды

По информации Росгидрометцентра России, с 18:00 четверга, 17 февраля, до 19:00 пятницы, 18 февраля, на территории Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 20 м/с, сообщили в пресс-службе Смольного.



«Желтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.



Водителей просят проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также особую осторожность рекомендуется проявлять пешеходам.

