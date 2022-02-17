Ветер может закрыть этой ночью петербургскую дамбу

Подъем уровня воды в восточной части Финского залива возможен из-за усиления юго-западного ветра.
«В связи с потеплением, неблагоприятным прогнозом метеорологических и гидрологических условий в восточной части акватории Финского залива Дирекция комплекса защитных сооружений предупреждает любителей рыбной ловли о возможном разрушении ледового покрытия и отрыве льда», — сообщает пресс-служба КСЗ 17 февраля.
При этом отмечается, что решение о том, будет ли дамба закрывать створы, примут после уточнения прогнозов погоды.