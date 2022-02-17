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Ветер может закрыть этой ночью петербургскую дамбу

Руководство Комплекса защитных сооружений Петербурга готовится к ночному закрытию дамбы.

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Подъем уровня воды в восточной части Финского залива возможен из-за усиления юго-западного ветра.

«В связи с потеплением, неблагоприятным прогнозом метеорологических и гидрологических условий в восточной части акватории Финского залива Дирекция комплекса защитных сооружений предупреждает любителей рыбной ловли о возможном разрушении ледового покрытия и отрыве льда», — сообщает пресс-служба КСЗ 17 февраля.

При этом отмечается, что решение о том, будет ли дамба закрывать створы, примут после уточнения прогнозов погоды.

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