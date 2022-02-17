В Роскомнадзоре опровергли разработку проекта, запрещающего контент о радфеминизме и чайлдфри

В Роскомнадзоре опровергли разработку проекта, расширяющего список противоправного контента в Интернете, подлежащего досудебной блокировке. Ранее в СМИ появилась информация о том, что документ затронет темы, связанные с радикальным феминизмом и чайлдфри.
«В Роскомнадзор не поступали указанные предложения. В случае поступления они будут рассмотрены в установленном порядке», — передает 17 февраля издание «Подъем», ссылаясь на сведения ведомства.
«Фонтанка» писала, что, по данным РИА Новости, Совет Федерации и Роскомнадзор готовят законопроект, предусматривающий расширение перечня нелегальной информации в Интернете, которую должны блокировать до судебного разбирательства. Сенатор Маргарита Павлова заявила, что речь идет в том числе о пропаганде абортов на поздних сроках беременности, об очернении традиционных семейных ценностей и о «нездоровых половых отношениях».
Павлова добавила, что в сети появляется все больше контента, который пока не признан противоправным, но несет угрозу. Угроза нацбезопасности, отметила она, сейчас сосредоточена «в плоскости детства».