В Роскомнадзоре опровергли разработку проекта, запрещающего контент о радфеминизме и чайлдфри

В Роскомнадзоре опровергли разработку проекта, расширяющего список противоправного контента в Интернете, подлежащего досудебной блокировке. Ранее в СМИ появилась информация о том, что документ затронет темы, связанные с радикальным феминизмом и чайлдфри.



«В Роскомнадзор не поступали указанные предложения. В случае поступления они будут рассмотрены в установленном порядке», — передает 17 февраля издание «Подъем», ссылаясь на сведения ведомства.



«Фонтанка» писала, что, по данным РИА Новости, Совет Федерации и Роскомнадзор готовят законопроект, предусматривающий расширение перечня нелегальной информации в Интернете, которую должны блокировать до судебного разбирательства. Сенатор Маргарита Павлова заявила, что речь идет в том числе о пропаганде абортов на поздних сроках беременности, об очернении традиционных семейных ценностей и о «нездоровых половых отношениях».

