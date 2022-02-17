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В Роскомнадзоре опровергли разработку проекта, запрещающего контент о радфеминизме и чайлдфри

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В Роскомнадзоре опровергли разработку проекта, расширяющего список противоправного контента в Интернете, подлежащего досудебной блокировке. Ранее в СМИ появилась информация о том, что документ затронет темы, связанные с радикальным феминизмом и чайлдфри.

«В Роскомнадзор не поступали указанные предложения. В случае поступления они будут рассмотрены в установленном порядке», — передает 17 февраля издание «Подъем», ссылаясь на сведения ведомства.

«Фонтанка» писала, что, по данным РИА Новости, Совет Федерации и Роскомнадзор готовят законопроект, предусматривающий расширение перечня нелегальной информации в Интернете, которую должны блокировать до судебного разбирательства. Сенатор Маргарита Павлова заявила, что речь идет в том числе о пропаганде абортов на поздних сроках беременности, об очернении традиционных семейных ценностей и о «нездоровых половых отношениях».

Павлова добавила, что в сети появляется все больше контента, который пока не признан противоправным, но несет угрозу. Угроза нацбезопасности, отметила она, сейчас сосредоточена «в плоскости детства».

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Комментарии (4)

Antivse
Ничто так не очерняет традиционные семейные ценности, как т.н. "семейный" кодекс РФ.
Ни один здравомыслящий, адекватный современности и уважающий себя мужчина по прочтению этой книжонки и статистики в загс не пойдет.
Только идиот станет прыгать с парашютом, имея шансы, что он не раскроется больше 80%...
angel of death
почитайте последний отчёт из ЕС - население планеты ждёт нехватка воды, а вместе с этим нехватка продовольствия

такого будущего вы хотите для своих детей? проще уж не заводить сразу, чем выживать потом ...
Thunder
В стране зарплаты по 30к, невозможность купить жилье и обеспечить не только детей, но и себя элементарными благами. Разумеется, здравомыслящие люди в таком сюрре будут отказываться заводить детей. Чайлд-фри НЕ РАВНО чайлд-хейт: первые - это здравый смысл, вторые - больные создания
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