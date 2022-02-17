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«Угроза нацбезопасности сосредоточена в плоскости детства». СФ хочет признать противоправным контент о радфеминизме и чайлдфри

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Совет Федерации и Роскомнадзор готовят документ, расширяющий список противоправного контента в Интернете, подлежащего досудебной блокировке. Туда предлагают внести темы, связанные с радикальным феминизмом, чайлдфри и «нездоровыми половыми отношениями», заявила один из авторов проекта, сенатор Маргарита Павлова.

«В Сети романтизируются террористы, преступники, маньяки, убийцы. Под видом прав женщин навязываются и пропагандируются убийства нерожденных детей, в том числе на больших сроках беременности. Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье — так называемый радикальный феминизм. Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей — так называемый чайлдфри. Под видом свободы и толерантности пропагандируются нездоровые половые отношения и извращенные формы сожительства. Под видом оказания профессиональной помощи проводят тренинги по нормализации девиантных форм поведения и психических отклонений», — цитирует РИА Новости 17 февраля Павлову.

По ее словам, в Интернете появляется всё больше контента, пока не признанного противоправным, но несущего угрозу и набирающего силу. Она полагает, что угроза нацбезопасности сейчас сосредоточена «в плоскости детства» и наступивший год может стать переломным в вопросе новых законодательных инициатив в этом отношении.

Также сенатор отметила, что получает множество жалоб на соцсеть «ВКонтакте», признанную «самой грязной». Но пользователям не всегда удается добиться блокировки нежелательной информации.

Ранее в комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре предложили приравнять к экстремистам ЛГБТ, радикальных феминисток, чайлдфри и фурри.

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Комментарии (59)

ahma
Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей — так называемый чайлдфри. (c) а законные и незаконные силиконовые телки этих членов СФ рожaют не просыхая?
X-кот
А-а-а! да-да-да! закройте НТВ и др центральные каналы! Задрали! Сплошные убийства, насилие, продажные полиционеры и жизнь на Украине!
Komarinsk2019
Ну драсьте, нашли причину, что не рожают! Не инфляция, не обнищание, не ставка по ипотеке в 10 раз больше, чем в развитых странах, не непредсказуемость внешней и внутренней политики и растущая неуверенность в завтрашнем дне, нет, это чайлдфри виноваты, подговаривают не рожать молодых мамочек. Такое ощущение, что у нас в думе и совфеде слабоумные.
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