«Угроза нацбезопасности сосредоточена в плоскости детства». СФ хочет признать противоправным контент о радфеминизме и чайлдфри

Совет Федерации и Роскомнадзор готовят документ, расширяющий список противоправного контента в Интернете, подлежащего досудебной блокировке. Туда предлагают внести темы, связанные с радикальным феминизмом, чайлдфри и «нездоровыми половыми отношениями», заявила один из авторов проекта, сенатор Маргарита Павлова.



«В Сети романтизируются террористы, преступники, маньяки, убийцы. Под видом прав женщин навязываются и пропагандируются убийства нерожденных детей, в том числе на больших сроках беременности. Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье — так называемый радикальный феминизм. Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей — так называемый чайлдфри. Под видом свободы и толерантности пропагандируются нездоровые половые отношения и извращенные формы сожительства. Под видом оказания профессиональной помощи проводят тренинги по нормализации девиантных форм поведения и психических отклонений», — цитирует РИА Новости 17 февраля Павлову.

