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У природы нет плохой погоды. Петербуржцы вооружились зонтами и не сдаются

Зима отступает, в Петербурге правят бал дождь и ветер, но горожане не сдаются. Вооружившись зонтами, они спешат по делам, шагая по мокрым улицам.

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Как видно на снимках фотокорреспондентов «Фонтанки», некоторые особо смелые прохожие идут и вовсе без защиты от осадков.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Кое-кто прячется под навесами — историческим персонажам тоже не хочется промокнуть.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Вода льется даже через поребрики — на тротуарах появляются внушительные лужи.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Помимо дождя 17 февраля погода припасла для петербуржцев и ветер силой до 20 метров в секунду, а также МЧС предупреждает, что выходить на лед сейчас опасно: он может разрушиться.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Как писала «Фонтанка», из-за непогоды в городе закроют дамбу. Прогнозируемое повышение уровня воды в устье Невы до критериев наводнения +160–170 см ожидается к утру 18 февраля.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

angel of death
прекрасная погода, не правда ли? =)
Лягуша6585
А на Украине чё?
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