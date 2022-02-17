У природы нет плохой погоды. Петербуржцы вооружились зонтами и не сдаются

Как видно на снимках фотокорреспондентов «Фонтанки», некоторые особо смелые прохожие идут и вовсе без защиты от осадков.
Кое-кто прячется под навесами — историческим персонажам тоже не хочется промокнуть.
Вода льется даже через поребрики — на тротуарах появляются внушительные лужи.
Помимо дождя 17 февраля погода припасла для петербуржцев и ветер силой до 20 метров в секунду, а также МЧС предупреждает, что выходить на лед сейчас опасно: он может разрушиться.
Как писала «Фонтанка», из-за непогоды в городе закроют дамбу. Прогнозируемое повышение уровня воды в устье Невы до критериев наводнения +160–170 см ожидается к утру 18 февраля.