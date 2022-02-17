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Петербургскую дамбу закроют после заката

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Руководство Комплекса защитных сооружений определило время, когда из-за непогоды начнут закрывать затворы дамбы.

Как сообщает пресс-служба КЗС 17 февраля, маневрирование затворами по предварительному плану начнется в восемь часов вечера.

Это связано в тем, что прогнозируемое повышение уровня воды в устье Невы до критериев наводнения +160–+170 см ожидается к утру 18 февраля.

В связи с закрытием дамбы «Большой порт Санкт-Петербург» и все заинтересованные организации оповестили о приостановке судоходства.

Не только судам придется нелегко к утру пятницы — в городе все будет просто сдувать.

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