Петербургскую дамбу закроют после заката

Руководство Комплекса защитных сооружений определило время, когда из-за непогоды начнут закрывать затворы дамбы.
Как сообщает пресс-служба КЗС 17 февраля, маневрирование затворами по предварительному плану начнется в восемь часов вечера.
Это связано в тем, что прогнозируемое повышение уровня воды в устье Невы до критериев наводнения +160–+170 см ожидается к утру 18 февраля.
В связи с закрытием дамбы «Большой порт Санкт-Петербург» и все заинтересованные организации оповестили о приостановке судоходства.
Не только судам придется нелегко к утру пятницы — в городе все будет просто сдувать.