Петербургскую дамбу закроют после заката

Руководство Комплекса защитных сооружений определило время, когда из-за непогоды начнут закрывать затворы дамбы.



Как сообщает пресс-служба КЗС 17 февраля, маневрирование затворами по предварительному плану начнется в восемь часов вечера.



Это связано в тем, что прогнозируемое повышение уровня воды в устье Невы до критериев наводнения +160–+170 см ожидается к утру 18 февраля.



В связи с закрытием дамбы «Большой порт Санкт-Петербург» и все заинтересованные организации оповестили о приостановке судоходства.

