В ключевых подразделениях МВД России не хватает сотрудников. Следователи увольняются все чаще

В ключевых подразделениях МВД России наблюдается значительный некомплект сотрудников полиции. Только в прошлом году количество уволившихся следователей возросло на 34%, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
«Самая серьезная проблема — значительный некомплект. Так, за 2021 год количество уволившихся из органов внутренних дел следователей (по сравнению с 2020 годом) возросло на 34%. Вопрос некомплекта также актуален для патрульно-постовой службы, уголовного розыска, подразделений по контролю за оборотом наркотиков и экономической безопасности. То есть по всем ключевым направлениям», — цитирует Колокольцева 17 февраля ТАСС.
«Фонтанка» рассказывала, как сотрудники Всеволожского отдела Следственного комитета были готовы массово увольняться после того, как глава СК Александр Бастрыкин устроил разнос молодому следователю. После совещания 26-летнего сотрудника увезли в больницу.