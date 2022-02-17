В ключевых подразделениях МВД России не хватает сотрудников. Следователи увольняются все чаще

В ключевых подразделениях МВД России наблюдается значительный некомплект сотрудников полиции. Только в прошлом году количество уволившихся следователей возросло на 34%, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.



«Самая серьезная проблема — значительный некомплект. Так, за 2021 год количество уволившихся из органов внутренних дел следователей (по сравнению с 2020 годом) возросло на 34%. Вопрос некомплекта также актуален для патрульно-постовой службы, уголовного розыска, подразделений по контролю за оборотом наркотиков и экономической безопасности. То есть по всем ключевым направлениям», — цитирует Колокольцева 17 февраля ТАСС.

