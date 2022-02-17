FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -1
75.01р85.31р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!Подарки к праздникамQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В ключевых подразделениях МВД России не хватает сотрудников. Следователи увольняются все чаще

26
Печать

В ключевых подразделениях МВД России наблюдается значительный некомплект сотрудников полиции. Только в прошлом году количество уволившихся следователей возросло на 34%, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

«Самая серьезная проблема — значительный некомплект. Так, за 2021 год количество уволившихся из органов внутренних дел следователей (по сравнению с 2020 годом) возросло на 34%. Вопрос некомплекта также актуален для патрульно-постовой службы, уголовного розыска, подразделений по контролю за оборотом наркотиков и экономической безопасности. То есть по всем ключевым направлениям», — цитирует Колокольцева 17 февраля ТАСС.

«Фонтанка» рассказывала, как сотрудники Всеволожского отдела Следственного комитета были готовы массово увольняться после того, как глава СК Александр Бастрыкин устроил разнос молодому следователю. После совещания 26-летнего сотрудника увезли в больницу.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (26)

angel of death
а вы наберите из запотевших забрал
там наверняка хватает садистов...
Денеб
Очень покзательно! Сами люди уже не выдерживают смрада разложения вертикали власти...
sench99
Работал в 90-е в следствии..Учили работать настоящие профи своего дела..По отзывам сегодняшних сотрудников-день и ночь.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний