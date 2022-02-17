Обитатели зоопарка в Петербурге чуют весну. Полюбуйтесь на них и добавьте себе хорошего настроения

Вот как радовалась солнцу, выглянувшему накануне, медведица Хаарчаана. «Погода в Петербурге меняется сейчас особенно быстро, и для поддержания стабильно хорошего настроения нам поможет наблюдение за любимыми питомцами», — рассказывает зоопарк 17 февраля.

В дождливый четверг, испорченный «Иленией», Ленинградский зоопарк напоминает о скорой весне. Обитатели уже предчувствуют её приближение.

Также вчера вышло на первую в этом году прогулку в уличных вольерах семейство чёрных макак. Первым к снегу спустился глава семьи Жорж, а за ним и остальные любопытные домочадцы.

«Белорукие гиббоны держались рядышком и не спускались с канатов и балок: они не очень любят сырость и снег, но всегда готовы порезвиться всей семьей высоко-высоко над землёй», — сообщал зоопарк.



Напомним, в Петербурге в последние дни держится аномально высокая температура. А сегодня ещё один рекорд — самое низкое февральское давление в XXI веке.

