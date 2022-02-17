У Чернухи и Белого родился «Стоп Коронавирус». Новый питомец осваивается в Бахчисарайском парке в Крыму

Новый питомец появился на свет в Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму. Этой зимой там родился белоснежный детеныш альпаки с черной отметкой на мордочке, похожей на медицинскую маску.

Как рассказали в пресс-службе парка, внешний вид малыша и его окрас, вполне возможно, объясняется тем, что его мать — бурая Чернуха, а отец по окрасу соответствует своему имени — Белый. Для того, чтобы придумать имя новому питомцу парка, было запущено нечто вроде голосования.

«Когда я предложил придумать имя маленькому альпака, поступило множество комментариев и сообщений, даже приходили письма от трудовых коллективов, — поделился директор парка Виктор Жиленко. — Посовещавшись с коллективом парка, приняли решение дать имя Стоп Коронавирус. Эту идею предложил посетитель парка за «маску» на мордочке».

