У Чернухи и Белого родился «Стоп Коронавирус». Новый питомец осваивается в Бахчисарайском парке в Крыму

Новый питомец появился на свет в Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму. Этой зимой там родился белоснежный детеныш альпаки с черной отметкой на мордочке, похожей на медицинскую маску.
Как рассказали в пресс-службе парка, внешний вид малыша и его окрас, вполне возможно, объясняется тем, что его мать — бурая Чернуха, а отец по окрасу соответствует своему имени — Белый. Для того, чтобы придумать имя новому питомцу парка, было запущено нечто вроде голосования.
«Когда я предложил придумать имя маленькому альпака, поступило множество комментариев и сообщений, даже приходили письма от трудовых коллективов, — поделился директор парка Виктор Жиленко. — Посовещавшись с коллективом парка, приняли решение дать имя Стоп Коронавирус. Эту идею предложил посетитель парка за «маску» на мордочке».
По словам директора Бахчисарайского парка миниатюр, имя Стоп Коронавирус вполне отвечает духу времени. «Всех утомила жизнь в условиях пандемии, и я хочу верить, что в этом году она замедлит свой бег или вообще исчезнет из нашей жизни. По прошествии пандемии мы будем смотреть на белого альпака в черной маске и улыбаться», — уверен Виктор Жиленко.
Сейчас Стоп Коронавирус вовсю осваивается в вольере, знакомится с окружающим миром и даже пробует его на вкус.
Ранее «Фонтанка» писала, что сородича крымской альпаки, правда, более возрастного, заметили в московском метро. Его хозяйку пытались не пустить в подземку сотрудники службы безопасности, однако женщине с питомцем все же удалось проникнуть в вагон.