«Нет закона о том, что альпакам нельзя ездить в метро». Хозяйка пушистой пассажирки не считает, что нарушила правила московской подземки

Женщина, которая провезла альпака в московском метро, не считает, что нарушила какие-либо правила. Об этом 4 февраля она рассказала изданию «Подъем».



«Во-первых, пропустила нас не женщина. А во-вторых, закона о том, что альпака ездить в метро нельзя, не существует. Посмотрите видео, по-моему, очевидно, что она в восторге, так же, как и окружающие», — поделилась хозяйка животного дрессировщица Анна.



Она уточнила, что альпака не испытывала стресса, а поездку они устроили для рекламы зоопарка.

