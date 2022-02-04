«Нет закона о том, что альпакам нельзя ездить в метро». Хозяйка пушистой пассажирки не считает, что нарушила правила московской подземки

Женщина, которая провезла альпака в московском метро, не считает, что нарушила какие-либо правила. Об этом 4 февраля она рассказала изданию «Подъем».
«Во-первых, пропустила нас не женщина. А во-вторых, закона о том, что альпака ездить в метро нельзя, не существует. Посмотрите видео, по-моему, очевидно, что она в восторге, так же, как и окружающие», — поделилась хозяйка животного дрессировщица Анна.
Она уточнила, что альпака не испытывала стресса, а поездку они устроили для рекламы зоопарка.
Накануне по соцсетям разлетелось видео, на котором альпака бодро гуляет по московскому метро, в том числе в вагоне. В столичном дептрансе заявили, что сотрудница службы безопасности «пожалела» животное и пропустила его в нарушение правил — это допустимо, только если оно находится в переноске или клетке, не превышающей 150 сантиметров по сумме измерений длины, ширины и высоты.
«Мы тоже очень любим животных, но провозить таких зверей в метро ни в коем случае нельзя — если бы что-то пошло не так, альпака могла не только пострадать сама, но и нанести вред другим пассажирам или остановить движение поездов», — уточнили в ведомстве.