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Рыбаки и фотографы, посторонитесь! У Кронштадта будут ходить ледоколы

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Кадр из видео www.instagram.com/dambaspb_kzs
Кадр из видео www.instagram.com/dambaspb_kzs
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В ближайшие дни в акватории Финского залива в районе Кронштадта и фортов будет проходить комплекс ледокольных работ.

Как сообщает 17 февраля пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, работы продлятся четыре дня — с пятницы, 18-го, по понедельник, 21-е февраля. Любителей зимней рыбалки и прогулок по заливу просят быть предельно внимательными и осторожными.

«Несмотря на то что в настоящее время выход на ледовое покрытие Финского залива разрешен, пребывание на льду смертельно опасно! Напоминаем также, что, согласно постановлению правительства, до 15 апреля в нашем городе действует запрет выхода на лёд реки Невы с её рукавами, реками и каналами», — отмечается в сообщении.

Минувшей ночью на заливе в районе порта «Бронка» двое рыбаков провалились под лёд в полукилометре от берега. Одного спасли очевидцы, второй погиб.

На Неве тоже ловят рыбу. На днях «Фонтанка» заметила в центре города мужчину, нырявшего под воду без дайверского оборудования, на задержке дыхания. Он рассказал, что увлекается подводной охотой, но в тот раз ничего не поймал.

Кадр из видео www.instagram.com/dambaspb_kzs
Кадр из видео www.instagram.com/dambaspb_kzs

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