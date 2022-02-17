Рыбаки и фотографы, посторонитесь! У Кронштадта будут ходить ледоколы

В ближайшие дни в акватории Финского залива в районе Кронштадта и фортов будет проходить комплекс ледокольных работ.
Как сообщает 17 февраля пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, работы продлятся четыре дня — с пятницы, 18-го, по понедельник, 21-е февраля. Любителей зимней рыбалки и прогулок по заливу просят быть предельно внимательными и осторожными.
«Несмотря на то что в настоящее время выход на ледовое покрытие Финского залива разрешен, пребывание на льду смертельно опасно! Напоминаем также, что, согласно постановлению правительства, до 15 апреля в нашем городе действует запрет выхода на лёд реки Невы с её рукавами, реками и каналами», — отмечается в сообщении.
Минувшей ночью на заливе в районе порта «Бронка» двое рыбаков провалились под лёд в полукилометре от берега. Одного спасли очевидцы, второй погиб.
На Неве тоже ловят рыбу. На днях «Фонтанка» заметила в центре города мужчину, нырявшего под воду без дайверского оборудования, на задержке дыхания. Он рассказал, что увлекается подводной охотой, но в тот раз ничего не поймал.