Рыбаки и фотографы, посторонитесь! У Кронштадта будут ходить ледоколы

В ближайшие дни в акватории Финского залива в районе Кронштадта и фортов будет проходить комплекс ледокольных работ.



Как сообщает 17 февраля пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, работы продлятся четыре дня — с пятницы, 18-го, по понедельник, 21-е февраля. Любителей зимней рыбалки и прогулок по заливу просят быть предельно внимательными и осторожными.



«Несмотря на то что в настоящее время выход на ледовое покрытие Финского залива разрешен, пребывание на льду смертельно опасно! Напоминаем также, что, согласно постановлению правительства, до 15 апреля в нашем городе действует запрет выхода на лёд реки Невы с её рукавами, реками и каналами», — отмечается в сообщении.

