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Ушёл на дно, помахивая ластами. «Фонтанка» нашла фридайвера, нырнувшего в Неву на задержке дыхания и без страховки

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Фридайвер нырял в Неву у Благовещенского моста воскресным вечером во время сильной метели. Очевидцем случайно стала журналистка «Фонтанки», которая в этот момент шла по мосту на Васильевский остров.

По её словам, около полуночи мужчина вышел на лёд с набережной Лейтенанта Шмидта в центре Петербурга. «Я обалдела, когда он без баллона на дно ушёл, помахивая ластами в воздухе, как кит хвостом, — рассказывает журналистка. — Это вообще живописно выглядело: идёт человек по льду Невы, целенаправленно. Только потом в темноте стало ясно, что он в гидрокостюме. Садится на край льда, свешивает ноги в Неву, умывается ледяной водой и надевает ласты. Бульк — и всё».

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Других людей вокруг не было, никаких служб тоже. Только одна машина на набережной и пара очевидцев.

«Фонтанка» нашла спортсмена и поговорила с ним. По его словам, он занимается фридайвингом и подводной рыбалкой. Ныряет без баллонов, без страховки, на задержке дыхания. На этом участке Невы он погружается второй раз. Выбирать это место приходится из-за открытой воды: большинство водоёмов, где обычно ныряют любители подводного лова, сейчас замёрзли. В Неве ему попадались судаки до 3 килограммов, но «в этот раз не свезло».

Уйти под лёд мужчина не боится. Течение, по его словам, здесь не очень сильное. А вообще, под водой «красиво и интересно», например на дне можно разглядеть старый якорь. Глубина на данном участке Невы достигает 8–14 метров, отметил собеседник «Фонтанки».

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Комментарии (9)

VKuser12508018
Недавно там парень утонул ....утопился ,22 января.
Игoрь
В гидрокостюме тепло.
Алик-1
Это «фридайвинг суперлайт» с уклоном в моржевание. Настоящие фридайверы ныряют на 100 и более метров.
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