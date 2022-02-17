Путин: К мигрантам должна применяться высылка за связанные с экстремизмом правонарушения

И где он это сказал? Журналистам нужно точно писать в связи с чем вещает то или иное лицо и где,а то ощущение голограммы говорящей,которая эти дни упорно молчала,а тут выдала.Россияне отвыкли,давно президента не видели в реале,одни картинки и голоса.. Обычно Песков тараторит за него. И как они успевают между делом про безопасность,Украину , Нато .