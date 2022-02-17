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Путин: К мигрантам должна применяться высылка за связанные с экстремизмом правонарушения

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Президент России заявил о возможности депортации мигрантов, которые допустили связанные с экстремизмом правонарушения.

«Любые проявления экстремизма, нарушение правопорядка, незаконная трудовая деятельность служат основанием для быстрого принятия и исполнения решения о высылке таких людей за пределы России», — заявил 17 февраля Владимир Путин на заседании коллегии МВД России, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По словам Путина, работа среди мигрантов должна идти «на постоянной основе». Глава государства призвал укрепить национальную безопасность в миграционной сфере.

Президент при этом подчеркнул, что Россия рада иностранцам, которые соблюдают законы и традиции страны.

Возглавивший комиссию по мигрантам при Совбезе Дмитрий Медведев ранее заявил об увеличении числа приезжих в РФ.

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Комментарии (13)

Perlamarg
Вопрос "зачем вообще завозить в страну мигрантов" не поднимается в принципе?
nuga
И где он это сказал? Журналистам нужно точно писать в связи с чем вещает то или иное лицо и где,а то ощущение голограммы говорящей,которая эти дни упорно молчала,а тут выдала.Россияне отвыкли,давно президента не видели в реале,одни картинки и голоса.. Обычно Песков тараторит за него. И как они успевают между делом про безопасность,Украину , Нато .
Гангрена
кто нибудь деда воспринимает серьёзно?
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