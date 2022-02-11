Медведев: Мигрантов в РФ в прошлом году стало на треть больше

Возглавивший комиссию по мигрантам при Совбезе Дмитрий Медведев заявил об увеличении числа приезжих в РФ.



«Приток мигрантов сейчас растет, особенно после спада в ряде стран противоэпидемических мер, и в 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м», — цитирует заявление Медведева 11 февраля ТАСС.



По его словам, каждый год в Россию приезжают миллионы иностранных граждан. Медведев также дал оценку численности крупнейших диаспор, в которые входят от 1 до 5 миллионов человек.



Заместитель председателя Совбеза настаивает на том, что для мигрантов должны быть созданы условия, но в приоритете останутся национальная безопасность и интересы россиян.

