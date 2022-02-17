В Петербурге разбойник семь раз ударил в спину медсестру, а в ответ получил шесть лет колонии

О приговоре 17 февраля сообщает объединённая пресс-служба судов. Установлено, что Журатбек Баймаматов ровно год назад подбежал к женщине на проспекте Большевиков, 75/1, толкнул её на землю и не меньше семи раз ударил по спине колющим предметом. Целью нападения была сумка. «Фонтанка» писала, что забрать её помешал молодой человек .

Невский районный суд Петербурга вынес приговор за разбойное нападение на медсестру Александровской больницы. Преступник, от которого женщину спасал прохожий, отправляется в колонию молча.

Баймаматова задержали в тот же день. Пострадавшей оказалась 58-летняя медсестра Александровской больницы, её госпитализировали в тяжёлом состоянии. Первоначально сообщалось, что нападавший использовал шило. В полицейском главке позднее уточнили, что мужчина наносил удары ножом.



В приглянувшейся ему сумке были 1,5 тысячи рублей наличными. Общая стоимость вместе с содержимым — чуть более 9 тысяч рублей.



Журатбек Баймаматов — уроженец Киргизии. Страдает тяжким заболеванием, работал, рассказали в пресс-службе суда. Чем была вызвана необходимость похищать женскую сумку, не объяснил.



Он признал вину, раскаялся, но давать показания отказался, воспользовавшись 51-й статьей Конституции. Невский райсуд приговорил мужчину к 6 годам колонии общего режима.

