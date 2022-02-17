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В Петербурге разбойник семь раз ударил в спину медсестру, а в ответ получил шесть лет колонии

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Невский районный суд Петербурга вынес приговор за разбойное нападение на медсестру Александровской больницы. Преступник, от которого женщину спасал прохожий, отправляется в колонию молча.

О приговоре 17 февраля сообщает объединённая пресс-служба судов. Установлено, что Журатбек Баймаматов ровно год назад подбежал к женщине на проспекте Большевиков, 75/1, толкнул её на землю и не меньше семи раз ударил по спине колющим предметом. Целью нападения была сумка. «Фонтанка» писала, что забрать её помешал молодой человек.

Баймаматова задержали в тот же день. Пострадавшей оказалась 58-летняя медсестра Александровской больницы, её госпитализировали в тяжёлом состоянии. Первоначально сообщалось, что нападавший использовал шило. В полицейском главке позднее уточнили, что мужчина наносил удары ножом.

В приглянувшейся ему сумке были 1,5 тысячи рублей наличными. Общая стоимость вместе с содержимым — чуть более 9 тысяч рублей.

Журатбек Баймаматов — уроженец Киргизии. Страдает тяжким заболеванием, работал, рассказали в пресс-службе суда. Чем была вызвана необходимость похищать женскую сумку, не объяснил.

Он признал вину, раскаялся, но давать показания отказался, воспользовавшись 51-й статьей Конституции. Невский райсуд приговорил мужчину к 6 годам колонии общего режима.

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Комментарии (6)

Kot Piter
А выслать, после отсидки, пожизненно его нельзя?
angel of death
таким как он надо давать - пожизненное
иначе через 6 лет будет рецедив, и на месте мед.сестры может оказаться любая другая женщина...
Alex_D
Это за разбой и покушение на убийство 6 лет всего? 😦
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