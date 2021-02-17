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Неизвестный герой вступился за раненую женщину на Большевиков. Злодей пытался её ограбить, пырнув шилом

Полиция Невского района Петербурга ищет напавшего на 57-летнюю женщину. Злодей подкараулил свою жертву ранним утром 17 февраля у пятой парадной дома № 75 по проспекту Большевиков.

По данным «Фонтанки», разбойник сначала ранил несчастную пенсионерку шилом, а затем выхватил её сумку и побежал. В это время мимо проходил неизвестный молодой человек, который догнал преступника и отобрал добычу, вернув пострадавшей женщине её имущество. К сожалению, самого злодея поймать не удалось. Теперь его поисками занимается полиция, воспользовавшись записью с камеры видеонаблюдения, встроенной в домофон.

«Фонтанка» также публикует фото предполагаемого разбойника. Присмотритесь внимательнее, возможно, он вам знаком.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (20)

RomeoMario
А мне импонирует фигура защитника. Нынче редки таки люди. Большинство опасается помощь оказывать по теперешним временам.
(Наблюдал тут одного индивида, напавшего ногой между поребрики и маршруткой и обругавшего парня, который его подмышки вытянул на тротуар, за то, что тот без маски к нему "опасно сблизился").
Да и вообще. Приятно, что такие люди есть.
EveReady
Фото - окэ. Фотороботы в 80-е были информативнее
nuga
Туго в стране с работой,деньгами,зато кредитов на каждом дофига,Разбои серийные на улицах --верный признак этого.Вчера вечером там же в Невском районе тоже был грабеж у парадной,а в Кудрово масочник ограбил Сбер.Холодно,голодно и денег нет,но зачем людей ножами и шилом резать,нелюди!
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