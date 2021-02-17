Неизвестный герой вступился за раненую женщину на Большевиков. Злодей пытался её ограбить, пырнув шилом

Полиция Невского района Петербурга ищет напавшего на 57-летнюю женщину. Злодей подкараулил свою жертву ранним утром 17 февраля у пятой парадной дома № 75 по проспекту Большевиков.
По данным «Фонтанки», разбойник сначала ранил несчастную пенсионерку шилом, а затем выхватил её сумку и побежал. В это время мимо проходил неизвестный молодой человек, который догнал преступника и отобрал добычу, вернув пострадавшей женщине её имущество. К сожалению, самого злодея поймать не удалось. Теперь его поисками занимается полиция, воспользовавшись записью с камеры видеонаблюдения, встроенной в домофон.
«Фонтанка» также публикует фото предполагаемого разбойника. Присмотритесь внимательнее, возможно, он вам знаком.