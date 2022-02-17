Финская компания продала 46 га в Янино под строительство крупного логопарка

Основанная в Финляндии компания Sponda, принадлежащая американскому инвестфонду Blackstone, закрыла сделку по продаже 46,2 га в поселке Янино-1 в Ленобласти. Об этом 17 февраля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.



По оценке экспертов, Sponda могла продать участок за 700–900 млн рублей. Его приобрела компания «Венталл-Девелопмент», структура одноименного производителя металлоконструкций, чтобы построить производственно-логистический парк «Янино».



Как сообщили в компании Knight Frank, которая выступает эксклюзивным партнером по реализации проекта, на первом этапе в Ленобласти планируется возвести 100 тыс. кв. м складских площадей с последующим расширением до 180 тыс. для размещения производственных объектов. Парк будет развиваться спекулятивно и в формате built-to-suit (строительство под нужды конкретного арендатора). Строительство начнется в 2022 году.

