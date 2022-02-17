Финская компания продала 46 га в Янино под строительство крупного логопарка

Основанная в Финляндии компания Sponda, принадлежащая американскому инвестфонду Blackstone, закрыла сделку по продаже 46,2 га в поселке Янино-1 в Ленобласти. Об этом 17 февраля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
По оценке экспертов, Sponda могла продать участок за 700–900 млн рублей. Его приобрела компания «Венталл-Девелопмент», структура одноименного производителя металлоконструкций, чтобы построить производственно-логистический парк «Янино».
Как сообщили в компании Knight Frank, которая выступает эксклюзивным партнером по реализации проекта, на первом этапе в Ленобласти планируется возвести 100 тыс. кв. м складских площадей с последующим расширением до 180 тыс. для размещения производственных объектов. Парк будет развиваться спекулятивно и в формате built-to-suit (строительство под нужды конкретного арендатора). Строительство начнется в 2022 году.
«Новый производственно-логистический парк расположен всего в 3 км от КАД, на восточном направлении, что позволит арендаторам размещать как региональные распределительные центры, так и работать на город, осуществляя экспресс-доставку», — отмечают в Knight Frank.
Кроме того, «Венталл-Девелопмент» построит на участке площадью 72,7 га в Домодедово второй производственно-логистический парк под названием «Гранат». Его общая площадь составит 250 тыс. кв. м.
По данным СПАРК, «Венталл» до 2020 года полностью принадлежала бывшему топ-менеджеру «Газпрома» Алексею Митюшову. Сейчас в его собственности 15% компании, еще 5% — у Алексея Заварцева, оставшиеся 80% — у ЗПИФ «Азимут».
Ранее поставляющая автокомпоненты концерну Hyundai корейская компания Sungwoo Hitech приобрела производственно-складскую площадку завода Ford во Всеволожске. Инвестор планирует модернизировать ее за 6,8 млрд рублей и запустить там собственное производство уже в 2023 году.