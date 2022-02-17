Отца экс-директора ФБК* Жданова приговорили к трем годам колонии

«Решение суда омерзительное и людоедское. Юрия Павловича продолжают держать в заложниках из-за деятельности сына — что может быть подлее», — заявил адвокат «Новой газете» . Он добавил, что защита будет обжаловать решение суда в кассации.

Суд Ненецкого автономного округа ужесточил приговор Юрию Жданову — отцу Ивана Жданова, экс-директора Фонда борьбы с коррупцией* (запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом). Три года условно заменили на три года в колонии общего режима, написал 17 февраля в Twitter адвокат Юрия Владимир Воронин.

Юрия Жданова арестовали в марте по делу о превышении должностных полномочий. Он работал заместителем главы в поселке Искателей (Ненецкий автономный округ) и, по версии следствия, в составе жилищной комиссии рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма. Позже оказалось, что эта семья уже получала жилищную субсидию.



«Посадили ли главу поселка — единоросса, который собственным распоряжением выделил квартиру? Нет, конечно, даже не фигурант. Искали целенаправленно что-то на отца», — отмечал Иван Жданов.



*Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

